Los turistas que vayan a Galicia tendrán un programa específico de atención.

Las personas que lleguen a Galicia en las próximas semanas tendrán "un programa de atención específico" en caso de que presenten síntomas de Covid-19, ha anunciado este viernes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El presidente gallego ha dicho que todas las personas y, cuantas más mejor, serán bienvenidas a Galicia; si bien ha insistido en que habrá que seguir una serie de cautelas para prevenir rebrotes.

Según ha explicado tras la reunión semanal del Gobierno gallego, la primera sin el estado de alarma, habrá a disposición de estas personas un teléfono específico al que podrán llamar, en el que recibirán un primera consulta y se les informará del centro sanitario al que dirigirse si se estima conveniente. Una vez que entre en el denominado circuito Covid se le practicará una prueba PCR en las 24-48 horas siguientes y mientras no llegue el resultado se pedirá su "aislamiento de inmediato", tanto de la persona que llame como de los "contactos estrechos" que haya tenido, ha asegurado Núñez Feijóo.

El presidente gallego ha recordado que a partir del próximo domingo se reanudan los viajes entre comunidades pero también se abren las fronteras a los países del espacio Schengen, excepto Portugal, por lo que ha indicado que es lógico pedir "sentidiño" para poder recibir "con los brazos abiertos a mucha gente" que quiera acudir a Galicia.

Ante las acusaciones de "xenofobia" y de "madrileñofobia" que despertaron sus palabras la pasada semana sobre la necesidad de controlar los viajes entre comunidades que tuvieran una situación epidemiológica distinta, Núñez Feijóo ha destacado que cuando habla de salud pública no pretende frivolizar, sino ser responsable. En cualquier caso ha indicado que las "insidias", como las acusaciones de xenofobia hechas por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, es "mejor no contestarlas" y ha recordado que cada año visitan Galicia personas de más de 150 países del mundo. Además, ha asegurado que el doctor Fernando Simón recomendó todavía "ayer" no cambiar de provincia salvo por causas imprescindibles.

"Vamos a recibir a todos los que quieran venir, con la hospitalidad que Galicia ha tenido siempre pero es preciso advertir de que eso supone cautelas", ha insistido Núñez Feijóo, que ha vuelto a reclamar a las autoridades sanitarias un plan de rebrote de común aplicación en todas las autonomías. En su intervención ha destacado que "a horas de que se levante la restricción de movilidad y de que se abran las fronteras" en Galicia no hay enfermos de Covid-19 en las UCI, que únicamente seis personas están hospitalizadas por esta dolencia, más otras cinco en residencias de mayores, y que algo más de 300 son controladas en sus domicilios.

Preguntado, además, por las medidas para desarrollar fiestas gastronómicas, verbenas y poder asistir a discotecas y espacios de ocio nocturno, Núñez Feijóo ha dicho que el próximo lunes 22 el comité clínico del Gobierno gallego analizará el borrador que ha elaborado. En cualquier caso ha avanzado que estas actividades no se van a poder seguir desarrollando como anteriormente, por lo que será obligatoria la distancia de 1,5 metros entre personas y también el uso de mascarilla.

"No es en principio muy bien recibido el hecho de tener que ir a una discoteca con mascarilla pero será inevitable", ha señalado el presidente gallego, que ha dicho comprender las "dificultades máximas" a las que se enfrenta ese sector. Está previsto que el protocolo entre en vigor a partir del 1 de julio, con el reinicio de estas actividades.