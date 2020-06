Un pueblo busca a los dueños de una foto con un gran parecido a la familia McFly

La unión hace la fuerza. Un internauta publicó en el grupo de Facebook de su pueblo el hallazgo de una foto en medio del parking de Mercadona del Señorío. Para él, la imagen debe tener un gran valor sentimental para la pareja por su antigüedad, por lo que ha invitado a todos a difundir la cadena. Los tuiteros se han hecho eco de la publicación pero, muchos dudan de que se pueda encontrar a sus dueños y comparan a sus protagonistas con la familia McFly.

También han encontrado otra foto cuando instalaron el reloj de la torre del pueblo. pic.twitter.com/GXBFjILp5w — Marta Navarro (@martairien) May 31, 2020

¿¡La familia McFly desaparecida!?😳🥺🤭 — Clark Wilson (@ClarkWi89111578) May 30, 2020

Esa foto fue tomada en tu pueblo pero en 1985 verdad??? — #icantbreath #stayathome (@maverick_code) May 31, 2020

Muchos tuiteros bromean con que sus madres se an tomado muy en serio la publicación y se han dedicado a preguntarle a sus allegados si conocen a los enamorados en los últimos días.

Pues mi madre me vino preguntando si era algún pariente de una amiga mía ya que se tira ella una aire 🤣 — ~ 𝕍𝕚𝕣 ~ (@Rockdriguez_29) May 31, 2020

Jajajajajajaja me meo 🤣

Mi madre coló también — ~ 𝕍𝕚𝕣 ~ (@Rockdriguez_29) May 30, 2020

Para muchos, la similitud con los McFly, de 'Regreso al futuro' es evidente: "a ver que aunque no hayas visto nunca jamás la peli (que puede pasar) esa dentadura que me lleva la actriz, no la tenía nadie en ningún pueblo de españa hace 40 años para arriba", dice Vesper en Twitter.