UGT y CCOO, tras la decisión judicial por el 8-M: "No nos callarán ningún día" 

Los sindicatos UGT y CCOO han criticado la decisión del Tribunal Constitucional de ratificar la no celebración de las manifestaciones por el Día de la Mujer en Madrid. Ambas organizaciones sindicales han reivindicado la igualdad y los derechos de las mujeres, un 8 de marzo marcado por la prohibición de las reivindicaciones en Madrid y la ausencia de grandes movilizaciones en el resto de España por las restricciones de aforo o protocolos de seguridad contra el coronavirus.

"Este 8M, a las mujeres, y en concreto a las mujeres de CCOO, no nos van a callar. No nos callarán ni el ocho ni el nueve ni el diez ni el once. No nos callarán ningún día hasta que no desaparezcan todas las injusticias que sufrimos por ser mujeres", ha afirmado la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras, Elena Blasco.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Blasco ha señalado que no se callarán hasta acabar con "la cronificación del paro, hasta que desaparezca la feminización de la pobreza, las desigualdades, las discriminaciones, todas las brechas de género". "Y no nos podemos olvidar. Hasta que se erradiquen las violencias machistas en cualquiera de sus manifestaciones, incluidas esas cifras de la vergüenza", ha apostillado. A todo esto se une, según la representante de CCOO, que esta "emergencia social" provocada por la Covid-19 "tiene rostro de mujer". "Sabemos perfectamente que los sectores más afectados también son sectores feminizados, que somos las que en su inmensa mayoría hemos perdido el empleo", ha agregado.

"Todo esto hace que este 8 de Marzo ninguna de nosotras nos callemos y que sigamos gritando que nos queremos vivas, libres, unidas. Un grito que se unirá al grito común de todas las mujeres en el mundo, que se escuchará en los pueblos, en las ciudades, en todas las calles. Un grito de un feminismo que es esencial en una emergencia social. Un grito en acción 8M", ha subrayado. Por su parte, la vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha señalado que este es un 8M "diferente". "Intentan cercenar nuestro derecho de manifestarnos, pero desde la Unión General de Trabajadores vamos a seguir reivindicando los derechos de las mujeres porque tenemos contratos más precarios, mayor temporalidad, porque ganamos menos que nuestros compañeros, porque existe una brecha salarial del 21,4 por ciento. Por eso hoy, 8 de Marzo, queremos ser cien por cien iguales", ha explicado.

Mientras, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha afirmado que 2020 "ha sido un desastre también para la igualdad" en España y hoy las mujeres son "más desiguales" que los hombres, "en los trabajos, en casa, en la sociedad". "Por eso, este 8 de Marzo tiene tanto sentido como siempre o más que nunca luchar contra los que no quieren que se mueva nada, los que quieren perpetuar las desigualdades", ha defendido.