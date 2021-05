UK libera a la española retenida en un centro de expulsión de inmigrantes

La española de 25 años retenida en un centro de deportación de inmigrantes en Reino Unido tras cometer un error burocrático al intentar entrar en el país el pasado lunes ha sido liberada y podrá pasar la cuarentena con su hermana, residente en Londres, informó a Efe una allegada de la joven.

La amiga de la joven valenciana -a quien se ha apodado "María" para preservar su identidad-, admitió que desconocen las razones de esta decisión, aunque apunta a "presiones mediáticas o diplomáticas". María, explicó la fuente, continúa desprovista de su pasaporte y está a la espera de la resolución de su caso, aunque "en un ambiente mucho mejor y mucho más seguro" que el Yarl´s Wood Inmigration Removal Centre, cuyo historial de malas praxis incluye acusaciones de abuso sexual por parte del personal en el pasado, según organizaciones de derechos humanos.

Allí había permanecido cinco días desde su llegada a Reino Unido, aislada, bajo un trato "denigrante" y sin acceso a sus pertenencias. Una situación que un amigo de María dio a conocer a través de las redes sociales. La joven ha recibido asesoramiento por parte de la asociación británica The 3 Million, que se encarga de velar por los intereses de los ciudadanos europeos que se enfrentan a la burocracia impuesta tras el Brexit.

El jefe de Política y Defensa de The 3 Million, Luke Piper, dijo a Efe que les explicó a los allegados de la joven "con quién debían ponerse en contacto" para ayudar a María, y confía en que el caso avanza "en una buena dirección". El activista afirmó que el de María no es un caso aislado y que "no cree que vaya a ser el último", por lo que actualmente está intentando "encontrar testimonios similares" y anima a todo el mundo que conozca a alguien en la misma situación a que pidan ayuda o se pongan en contacto con su ONG.

Se desconoce cuántos comunitarios han sido detenidos en centros de deportación al tratar de entrar en el Reino Unido desde la consumación del Brexit el pasado 31 de diciembre .Por ello, Piper subrayó que, de no ser por casos como el de María, que permiten dar a conocer las historias públicamente, es "muy difícil descubrirlo".