La última fallecida en Galicia no había recibido la segunda dosis de la vacuna. 

La mujer de 88 años de edad que es la última víctima mortal registrada en Galicia a causa del coronavirus solo había recibido la primera dosis de la vacuna de Moderna, con lo que no había completado la pauta, según ha confirmado la Consellería de Sanidade. Esta mujer, cuyo fallecimiento eleva las víctimas mortales en Galicia a causa de la pandemia un total de 2.395, no constaba en un primer momento como vacunada porque no tenía la pauta completa.

La muerte de esta mujer se registró este lunes en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, donde se encontraba ingresada y al dar positivo en Covid ya no dio tiempo a ponerle la segunda dosis de Moderna. La víctima presentaba patologías previas.