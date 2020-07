La última función del Circo del Sol: del trapecio a dar clases por culpa del virus.

"Todo fue una casualidad". Àngel Ginés era profesor de Educación Física en un colegio de Madrid cuando, de repente, sonó el teléfono mientras daba clase. "Ven ahora mismo a la Casa de Campo: el Circo del Sol quiere hacerte una prueba". No sin dificultades, la directora del centro terminó por ceder y el alicantino se presentó "con el chandal del cole" ante una de las compañías de espectáculos más despampanantes del mundo. Lo que pasó los siguientes cuatro años es historia. Sin embargo, esa historia ha dado un vuelco tras el frenazo económico de la COVID-19 y la bancarrota anunciada por la empresa. A él, a Àngel, que acabó su último espectáculo antes de la pandemia, no le han dicho que tenga que preocuparse y le han informado de que volverá a las pistas con una nueva función cuando todo se solucione. Entretanto, lejos de quedarse en casa, ya ha encontrado trabajo en la capital española.

Medios de comunicación de todo el mundo lanzaron el martes la noticia: "El Cirque du Soleil se declara en quiebra y despide a 3.480 empleados". Desde la madrileña calle de Valverde, el gimnasta (convertido en trapecista cuando se incorporó a la compañía) recibió las informaciones con cautela. Él cuenta con participar en su tercer 'show' —"que debería de haber comenzado este verano"— y así se lo han confirmado sus superiores. 'El espectáculo debe continuar' y continuará, pero, según Ginés, lo hará cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Así lo detalló también Daniel Lamarre, el presidente y consejero delegado de Cirque du Soleil Entertainment Group: "hemos tenido que actuar con decisión para proteger el futuro de la empresa", palabras que confirman la voluntad de la firma de resurgir tras el coronavirus.

Tras cuatro años enrolado en el circo, al gimnasta no le viene mal "parar un poco por casa" y reencontrarse con su vida: los últimos tiempos, "repletos de viajes y aprendizajes vitales", han sido un torbellino. Él está agradecido con la empresa y valora el trato que ha tenido con los trabajadores en los tiempos que corren. Tal y como ha explicado a La Información, la compañía ha querido asegurar unas buenas condiciones a los empleados, y los artistas como él se sienten respaldados en todo momento. "Tenemos un sueldo y un estilo de vida de los que no nos podemos quejar en absoluto", reflexiona al teléfono. "Nuestros contratos, eso sí, finalizan cuando acaba cada una de las giras en las que participamos", especifica. Por eso a él no le han despedido. Su último 'tour' terminó justo antes de que apareciera la Covid y ahora debe esperar a que pase el vendaval para comenzar el siguiente.

Amoldar el negocio del espectáculo a las circunstancias de la pandemia es ya de por sí difícil; pero adaptar un 'show' como el del Circo del Sol, que mueve tantísimos artistas, deportistas, técnicos, transportistas o empleados de la hostelería, es misión imposible. Primero, porque las giras ruedan por países de todos los continentes y lo hacen constantemente. "Puede que estemos una semana en Madrid, un mes en Nueva York, luego otras dos semanas en Londres y dos meses en Pekin". A todas luces, los camiones, aviones o barcos —este gigante dista mucho desplazarse en la romántica caravana— repletos de colores y músicas son el vehículo perfecto para transportar el coronavirus de una punta del mundo a la otra. Además, cada uno de los estados por los que pasa el 'tour' tiene unas normas distintas con respecto a la pandemia.

Sin ir más lejos, la gira en la que participó Ginés justo antes del virus terminó en Asia. "Concretamente pasó por Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, Pekin... y Wuhan", recuerda el alicantino, que explica a La Información lo difícil que, desde su punto de vista, debe de ser para una empresa que invierte tanto dinero en sus espectáculos ceñirse a algún tipo de restricción de público. "Imagino que si tuvieran que aplicar esos recortes de espectadores no les saldría a cuenta presentar las funciones". Pero, aparte del peligro que representa mover el virus de un país al otro; la rentabilidad es el otro gran problema para la compañía, que, de momento, no ha marcado ninguna fecha en el calendario para volver a colgar a Ginés del trapecio. Como el resto de sus compañeros, tendrá que esperar acontecimientos.

La calle de Valverde y un documental

Aunque él... lo que es esperar, no está esperando mucho. "Soy alguien muy activo y tener el Cirque du Soleil en el CV es una ayuda". Hace pocas semanas aceptó ofertas de dos academias de baile y de un gimnasio para dar clases de acrobacias y demás habilidades. Algunas ya las poseía antes de enrolarse en el circo, pero otras las aprendió en la formación que se les da a todos los recién llegados: "En mi caso fueron seis meses en Londres". Cuando lo seleccionaron definitivamente tras la prueba en la Casa de Campo no se lo podía creer... "Yo pensaba que lo había hecho fatal y al día siguiente estaba cogiendo un vuelo al Reino Unido". Después del entrenamiento participó en algunos 'shows' para "coger ritmo" y, cuando estuvo preparado del todo, llegaron los espectáculos a los que ha dedicado los últimos cuatro años de su vida, Toruk-Avatar y OvO, en los que ha representado papeles principales.

La cosa fue rodada hasta que la pandemia irrumpió en las vidas de todos. A él le pilló en la céntrica calle Valverde de Madrid, donde reside cuando no está dando vueltas —literalmente— por el mundo. Cerca suyo, casualidades de la vida, viven otros trabajadores del Cirque du Soleil. "Entre todos hemos montado nuestro propio circo durante la cuarentena", ríe. Tanto es así que su historia va a inspirar el segundo capítulo de una serie-documental con la firma de Movistar+. Y eso que a él, que durante la tarde no ha parado de responder llamadas de la televisión y de varios medios, no le gustan nada las cámaras. "Ni siquiera pretendía trabajar en el mundo del espectáculo... ha sido todo una tremenda casualidad". Cuando el telefonazo de su amigo le sacó de clase para que se presentara a la prueba del Circo no imaginaba en lo que se iba a convertir su vida y ahora está encantado.

¿Y el futuro a largo plazo? "Todo lo que planeo sale al revés", carcajadas al otro lado del auricular. "De momento estoy en Madrid... Así que el que necesite a un trapecista del Circo del Sol ya sabe dónde encontrarme". Si todo va como marcan las previsiones, en unos meses debería de volver a verse sobre un escenario, aunque sea para ensayar. Eso sí, mientras esté en Madrid piensa seguir ganándose la vida y disfrutar la ciudad: "Hace mucho que no puedo tomarme algo tranquilamente con mis amigos", desliza antes de colgar. Últimamente la vida parece estar boca abajo, pero él, a eso, está más que acostumbrado.