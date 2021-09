"¿Qué haría un cole en un desierto?": la lava 'engulle' 166 casas y una escuela

¿Qué haría una escuela en medio de un desierto? Es la pregunta que lanza al aire Ángeles Nieves, directora del colegio al que acudían cada día 23 alumnos de entre 3 y 12 años y que habría quedado arrasado por la colada de lava que continúa rumbo al mar arrasando todo lo que encuentra en su camino. Todavía no puede confirmarlo, pero todo apunta a que la lava lanzada por la erupción volcánica que comenzó el domingo en la isla canaria de La Palma y que cubre ya 103 hectáreas se lo habría llevado por delante. De no ser así Nieves pone sobre la mesa en declaraciones a Espejo Público otra de las consecuencias que apena a los vecinos y es que "esta tierra no va a poder utilizarse en mucho tiempo". Por ahora se han destruido un total de 166 viviendas.

Este cálculo lo ha realizado el programa de emergencias por satélite de la Unión Europea Copernicus, que esta mañana ha publicado una imagen tomada por el satélite Sentinel 2 y que refleja la situación a las 19:50 horas de ayer. Los técnicos del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias Pevolca habían calculado que la lava había destruido un centenar de viviendas pero no habían podido precisar el número ya que se trata, en muchas ocasiones, de viviendas diseminadas.

La erupción volcánica comenzó el pasado domingo con dos fisuras separadas unos 200 metros pero anoche surgió una nueva boca eruptiva en las cercanías del pueblo de Tacande, en El Paso, lo que ha obligado a ampliar las evacuaciones, informa el 112. Hasta ahora las personas evacuadas de sus viviendas eran unas 5.500.

Según la información que ha recibido el comité director del Plan Especial de Protección frente a Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), la nueva boca del volcán se ha abierto a unos 900 metros de la principal, por lo que se ha pedido a la población que se aleje también de ese lugar. En la tarde de ayer, el movimiento de lava se había ralentizado, por lo que no alcanzó el mar como estaba previsto.

Esta reducción del movimiento lávico se vio acompañada de una disminución del tremor pero los técnicos han advertido que no significa una reducción de la actividad eruptiva, especialmente si se tiene en cuenta que se está al inicio del evento volcánico.

La apertura anoche de una nueva boca de la erupción estuvo acompañada de un movimiento sísmico de 3,8 localizado en Tazacorte a una profundidad cero. Ante la aparición de esta nueva boca eruptiva, el Cabildo de La Palma ha determinado el cierre de varias carreteras (LP 211 Todoque; LP-212 Tacande; LP-213 Puerto Naos; LP-215 Tazacorte-La Laguna; LP 2 a la altura de Tajuya y restricciones en la LP-3 La Cumbre).