Una Almudena Cid infantil carga contra Vicky Martín Berrocal en MasterChef

La guerra ha estallado en este último capítulo de MasterChef Celebrity, y parece que ya no hay marcha atrás. En esta ocasión, los concursantes se enfrentaban a una de las pruebas contrarreloj habituales en las que tenían que crear un postre como el que les habían propuesto los chefs profesionales, siendo uno de los pasos enfriarlo en lo que se conoce como un abatidor.

Uno de los postres más sencillos lo tenía la gimnasta Almudena Cid, pero, a pesar de que el proceso de preparación se desarrolló con total normalidad, los nervios de la deportista hacían presagiar que la historia no acabaría de la mejor manera posible.

Guardaba Almudena el postre y, pocos minutos después de la gimnasta, la que lo metía dentro del electrodoméstico era la diseñadora Vicky Martín Berrocal, moviendo sin darse cuenta el pastel de la gimnasta.

Mira también Carmen Maura vive su peor pesadilla en El Hormiguero: se queda sola en el plató

Cuando llegó el momento de sacarlo, Almudena entró en pánico y empezó a gritar: "Me lo han destrozado. Está desecho y ha sido por culpa de Vicky.", sembrando el pánico y el mal rollo entre sus compañeros. Una rabia y unas acusaciones a las que la diseñadora no hizo absolutamente ningún caso provocando en la gimnasta un ataque de ira que llegó a su punto máximo en la valoración del jurado.

"Almudena, es un postre nada complejo, y me gustaría decirte que está bien pero no lo está", le espetaba Jordi Cruz a la gimnasta. "Bueno, es fácil hasta que te lo tiran", contestaba ella. Y la cosa no quedaba ahí, y el rencor de Cid cobraba una nueva dimensión cuando el jurado le preguntaba de quién había sido la culpa y ella respondía con toda sinceridad: "Ha sido Vicky".

Un resentimiento que le hizo hacer comentarios durante la entrega de los postres de sus compañeros del estilo: "Cuidado, a ver si los vais a tirar ahora…".