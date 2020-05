¿Las mascarillas serán obligatorias en la calle? ¿Y en el súper? Illa no lo tiene claro

Tras ocho semanas de estado de alarma, aún no hay certezas sobre el uso de mascarillas en los espacios públicos. Con las CCAA avanzando, cada una con su propio ritmo, hacia la "nueva normalidad", el confinamiento cada vez es menos estricto y el flujo en las calles crece. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que su departamento aún no ha tomado una decisión sobre si las mascarillas serán o no obligatorias.

Con alrededor del 70% de los españoles en fase 1 desde el próximo lunes, la necesidad de aclarar el modo de proceder en espacios públicos apremia. El propio Illa ha reconocido que aún no hay hoja de ruta al respecto, y ha indicado que el Ministerio aún lo está "estudiando". El socialista ha informado de que, este mismo viernes, se ha abordado la cuestión en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). El ministro ha

Unas horas antes, se hacía público el informe de la Organización Médica Colegial (OMC) donde desaconsejaba el uso de las mascarillas FFP2 -las que ha repartido la Comunidad de Madrid de forma gratuita- para la población general. En concreto, el órgano ha publicado una en la que especifica que las de categoría FFP2, FFP3 y las N95 -que suponen un modelo, a caballo entre ambas-, "deberán estar a disposición de los profesionales que atiendan a pacientes con covid-19 confirmado o con sospecha". La OMC se inclina por un uso de mascarillas quirúrgicas de la población general "en trasporte público, establecimientos comerciales, empresas, centros y servicios sanitarios, residencias socio-sanitarias y locales donde no se pueda mantener la distancia de seguridad".

En rueda de prensa para anunciar qué territorios pasan de fase en la desescalada, el ministro ha detallado que "efectivamente" las autoridades del Ministerio de Sanidad han valorado la obligatoriedad de las mascarillas en todos los espacios, pero que no han llegado a una conclusión, por lo que esta decisión sigue siendo estudiada.

"Hay argumentos a favor y en contra"

"Estamos estudiando si procede tomar alguna medida adicional a este respecto. En cuanto decidamos tomarla, si es que la tomamos, la daremos a conocer. Estamos en permanente revisión de estas medidas, intentando adaptarnos de la mejor forma posible a cómo evoluciona la epidemia", ha comentado Illa.

El ministro ha recordado que las mascarillas ya son obligatorias al utilizar el transporte público, y son "altamente recomendables siempre que no se pueden guardar los dos metros de distancia de seguridad" recomendados para reducir el riesgo de contagio. El Ministerio ya trasladó el pasado lunes a las CCAA en el CISNS la posibilidad de incrementar el uso de las mascarillas hasta hacerlas obligatorias, en una reunión en la que hubo "opiniones en distintos sentidos".

"Hay argumentos en pro y en contra. Nunca nos hemos negado a revisar nuestras medidas conforme evolucionen las etapas y haya nueva evidencia. Ahora estamos en fase de evaluar si procede o no su uso obligatorio en determinadas situaciones", comentó el ministro Illa durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.