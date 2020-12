¿'Nueva normalidad' en 2021? Todo lo que la vacuna no devolverá a Europa

"La vacuna es el principio del fin, pero no el fin". Las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, suenan a advertencia. El año nuevo no es garantía de normalidad, al menos, no como los europeos la entendían antes de la eclosión del nuevo coronavirus. Un informe de la gestora de fondos Aberdeen Standard Investments confía en que alrededor del 30% de la población de los países del G20 estará inmunizada a finales del año que viene, pero, ni siquiera estos niveles de protección permitirán a la Eurozona levantar por completo una lista de restricciones que la Covid ha convertido en norma. Y la lista de todo lo que la vacuna no devolverá a Europa va desde los grandes conciertos hasta el transporte público. También un crecimiento económico que seguirá resintiéndose hasta bien entrado 2022. En el mejor de los casos.

"Nuestras expectativas de vacunación ganan fuerza macroeconómica a partir del segundo trimestre de 2021... o el tercero", apunta el informe. La respuesta en los indicadores económicos . El termómetro que ha empleado el gestor para medir el impacto de las restricciones en la economía se basa en el Índice de Rigurosidad de Oxford (OSI, por sus siglas en inglés). Un marcador que actualiza a diario un equipo de la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford, que analiza 19 indicadores que dan cuenta de la respuesta de los gobiernos: ocho, de perfil político; cuatro, de corte económico y siete que atienden a medidas sociales.

El virus puso a Europa en una tesitura inédita. Los Estados miembro se han visto obligados a extender el 'cerrojazo', de las escuelas a las oficinas, de los trenes a los aeropuertos. Durante la primera ola, el 8 de abril, España se anotó una puntuación de 95,24 sobre 100. Al mismo nivel estuvieron países como Italia, Austria o Francia. Por encima de nuestro país, en su momento más restrictivo, quedaban Israel, Croacia o Nueva Zelanda. La segunda ola ha tenido un efecto diferente: España lleva desde el 25 de octubre notificando un 71,30 en este marcador. El informe de Aberdeen Standard Investments anticipa un 2021 muy diferente en cuanto al nivel de 'bloqueo' mundial. Lo mismo ocurre para el horizonte de recuperación económica.

"Existe una divergencia regional sustancial en ese nivel de rigurosidad". Cierre de lugares de trabajo, límites a las reuniones públicas, controles en el transporte, vetos a las salidas del domicilio... la vacuna no atajará esta hoja de ruta, aunque sí será distinta en cada parte del mundo. "Desde ahora y hasta mediados de 2022, todo apunta a que los bloqueos más estrictos serán los de EEUU, Europa y Reino Unido", establece el informe.

Recuperación Covid La Información

Las regiones de China y Japón quedarían, por tanto, por debajo de esa contundencia en las restricciones, algo que, según el informe, atiende a "una mayor adherencia a los sistemas de rastreo, más exitosos en las economías asiáticas". Como este año pandémico, el próximo vivirá altibajos en los niveles de bloqueo. "En EEUU y Europa, los cierres y ese indicador de rigurosidad, podrían aumentar aún más durante lo que queda del invierno". Desde el presidente estadounidense, Joe Biden, proclive a alentar a los funcionarios estatales a limitar las reuniones y cerrar; hasta el Gobierno de España, que ya anticipa unas navidades contra las cuerdas.

El citado análisis apunta a una reducción notable del bloqueo, facilitada por la vacuna y el clima más cálido, durante la próxima primavera, que no se producirá hasta el segundo trimestre de 2021. Es entonces cuando el gestor marca un punto de inflexión: "Será aquí donde se prevé que la relajación podría ser más rápida". Para entonces, Las últimas noticias llegadas de Ámsterdam, que apuntan a un adelanto de los plazos del regulador europeo para evaluar la vacuna de BioNTech/Pfizer, alimentan este escenario europeo, que no se traducirá en el fin de esa 'nueva normalidad'.

"Incluso con la implementación de la vacuna muy avanzada, el claro patrón estacional del virus puede significar que se dilaten esos bloqueos y alivios de las medidas, también durante el invierno de 2021". A los europeos les quedan meses de incertidumbre. Algunas restricciones, apunta el informe, podrían permanecer vigentes durante todo nuestro horizonte de pronóstico. Esto es, también para buena parte del 2022. "Las previsiones apuntan a que los cierres de escuelas y las restricciones de transporte público se eliminarán casi desde los primeros frutos de ese proceso de inmunización". No todos los sectores correrán la misma suerte. "Algunos límites a ciertos eventos o sobre los aforos de las reuniones podrían prolongarse mucho más".

Los laboratorios trabajan a todo gas. Solo Pfizer, podría producir cerca de 1.200 millones de dosis para finales de 2021. Pero la vacuna no devolverá a los europeos -ni al resto del mundo- la cotidianidad que el virus dinamitó. El cóctel de los citados elementos de bloqueo y las proyecciones del desembarco de antídotos, afectará directamente a las previsiones macroeconómicas. La previsión económica de la Comisión Europea del último otoño apunta a una contracción de la economía de la zona euro del 7,8% para 2020.

También a que el crecimiento en 2021 será del 4,1% y del 3%, para 2022. Las cifras del informe de Aberdeen Standard Investments coinciden con las que valora Bruselas. Y ambas fuentes las toman con cuidado. Desde la meteorología a la evolución de los contagios. Las previsiones se elaboraron en un contexto de "gran incertidumbre", que las últimas medidas para atajar la segunda ola no ha hecho más que alimentar. Como los informes macroeconómicos, los europeos tardarán aún otro año en sentir tierra firme bajo los pies.