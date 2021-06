Sanidad rectifica y se abre a vacunar con Janssen a los futbolistas sin anticuerpos

Nuevo giro en la vacunación de la selección española. El Ministerio de Sanidad ha rectificado su idea inicial de ofrecerles solo Pfizer y ahora plantea que puedan recibir la monodosis de Janssen. Este antídoto en un solo pinchazo en principio se destinará a aquellos jugadores que no hayan pasado el coronavirus, según fuentes gubernamentales consultadas por La Información. Para los miembros del combinado nacional que ya tengan anticuerpos se volvería a apostar por la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense, señalan las mismas fuentes. Una propuesta que supone ignorar por completo la Estrategia de Vacunación diseñada por expertos en Salud Pública y que fue consensuada por el departamento de Carolinas Darias y las comunidades autónomas. Su aplicación comenzará este viernes a las 10.00h y de la misma se encargará personal del Ejército.

Esta es la respuesta del Gobierno central al caos de las últimas horas. El penúltimo episodio fue el órdago de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de rechazar que se inoculara a los jugadores con Pfizer por ser esta de dos dosis. El motivo es que los dos pinchazos podrían generar dos episodios de efectos secundarios en los futbolistas. El temor era sobre todo al segundo, cuando el torneo continental de selecciones se encuentra en la fase de eliminatorias. Para evitarlo, la institución que preside Luis Rubiales declinó la recepción de esa vacuna y reclamó que se les proporcionara cualquier vacuna monodosis. Dicho criterio solo lo cumple actualmente Janssen. Las otras que están disponibles, Moderna y AstraZeneca, requieren de dos pinchazos.

La reacción del Ejecutivo a la demanda de los servicios médicos de la selección española supone optar por una solución intermedia. La cual no tiene precedentes. Como explican fuentes del Ministerio de Carolina Darias, el equipo "se inmunizará mediante el suministro de diferentes vacunas en función de la situación de cada miembro del equipo, en aras de alcanzar un nivel suficiente de protección para la participación en la Eurocopa". El proceso lo llevará a cabo personal de las Fuerzas Armadas, y comenzará a las 10.00 horas en la ciudad deportiva de Las Rozas.

La sorpresa está en la de ofrecer hasta dos tipos de vacunas a un grupo concreto que ni siquiera estaba contemplado en los protocolos vigentes. También es una novedad que se plantee la posible utilidad de Janssen para aquellos jugadores que han evitado hasta ahora la infección y se reserve la doble dosis de Pfizer para los que ya hayan pasado el virus. De hecho, los futbolistas y el cuerpo técnico serían el primer colectivo del país en poder elegir con qué se les inmuniza. Dicha opción no se ha ofrecido a ningún ciudadano hasta el momento.

Toda esta situación implica que el Gobierno está dispuesto a romper todos los consensos de la vacunación por cumplir con su determinación de facilitar la inyección a la selección española. Para empezar, no se respetan las directrices de la Estrategia de Vacunación. El mayor incumplimiento es el de los criterios de edad. Dicho documento establece que solo reciban Janssen los menores de 40 años. Hasta el momento, ese plan se había cumplido a rajatabla. Cualquier cambio en la misma era discutido por la Comisión de Salud Pública y acordado por Sanidad y las comunidades autónomas. Ahora, Moncloa avala todas las excepciones posibles por el equipo que representará a España en la Eurocopa.

Ahora la duda es saber qué dirá la Federación a esta 'contraoferta'. Fuentes de la RFEF no aclaran a esta redacción si ven con buenos ojos la propuesta o si consideran que no cumple con sus expectativas. La idea de los responsables médicos del equipo, Juan Cota y Óscar Celada, es evitar todo lo posible las segundas dosis para que no coincidan con un posible partido de octavos de final. Una visión que comparte el cuerpo técnico que lidera el seleccionador, Luis Enrique Martínez. Y que es la que defiende la cúpula federativa que lidera Luis Rubiales.

El primer partido de España en la Eurocopa es el próximo lunes 14. En esa fecha, se enfrentará a Suecia en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Por lo que la administración de las dosis a los jugadores y a quienes les entrenan y asisten se pondrá en marcha a solo 72 horas de que comience el encuentro. Una circunstancia que no hace especial gracia a Luis Enrique. De hecho, él fue el primero en avisar de que no estaba claro que se vacunara a sus futbolistas. El corto plazo para hacerlo era uno de los motivos.