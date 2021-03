Vacunados con AstraZeneca: "Saber si hay efectos secundarios es una lotería"

"Te vacunas el lunes 8 de marzo a las 10:25 de la mañana en nuestra sede. No hay posibilidad de cambio, de lo contrario pierdes el turno". Este fue el mensaje que recibió Diana Licencín, vía telefónica, desde el Colegio Oficial de Psicólogos (COP). Había recibido un correo el 10 de febrero para 'apuntarse' a la campaña de vacunación y "aún no había pasado un mes cuando me llamaron", explica. Con sentimientos encontrados, la psicóloga de 28 años comentó a sus compañeras de piso que estaba preocupada por los posibles efectos adversos: le pondrían la vacuna de AstraZeneca. "Había leído y me habían contado que tenía muchos efectos secundarios. No quería pasar por todo eso", dice mientras recuerda el proceso.

Diana ya forma parte de los 5.172.106 españoles que han sido inmunizados gracias a un plan de vacunación que esta viernes dio un nuevo vuelco. Tras los problemas en la distribución y el retraso en las entregas, que paralizaron el proceso en Madrid y Cataluña por la falta de dosis, el foco se sitúa sobre la vacuna de Oxford y AstraZeneca por los efectos adversos que ha generado en varios países de la Unión Europea. Islandia, Noruega, Italia, Austria, Letonia, Estonia, Lituania, Luxemburgo y Dinamarca, han suspendido temporalmente la vacunación con este fármaco, después de que en este último notificaran casos graves de coágulos de sangre (trombos), provocados en las personas vacunadas con el lote ABV5300.

Diana Licencín trabaja como psicóloga las consultas Silvia Congost y Dr. Carlos Chiclana.

Cedida por Diana Licencín

La vacuna de AstraZeneca no ha estado exenta de polémicas. Tiempo después de llegar al país, se prohibió su uso para mayores de 55 años porque su eficacia no ha sido suficientemente comprobada en este grupo de población. En España, el pasado 6 de febrero, el Gobierno certificó la recepción total de 196.800 dosis de la farmacéutica, de las cuales, casi el 15% ya se han administrado a unas 769.415 personas, algo menos de la mitad de las recibidas.

"Sé que han detenido su uso en algunos países, pero todo es muy confuso. Imagino que saber si sufriré efectos secundarios es una lotería... ya me enteraré", dice Diana. Mientras que Patricia Puente, veterinaria en la Clínica Peñalara en Pozuelo de Alarcón, admite que las noticias sobre la vacuna le dieron "un poco de inseguridad, pero si me han puesto la primera dosis, ¿qué puedo hacer? Nada. Debo esperar".

Patricia Puente fue vacunada el 1 de marzo con AstraZeneca en el Hospital Zendal. Cedida por Patricia Puente

La joven de 27 años llegó presa de los nervios al Hospital Zendal para 'ponerse el pinchazo'. "Me ilusioné mucho, era algo esperanzador. Recuerdo que pensé 'ojalá funcione para terminar con toda esta pesadilla'". Patricia asegura que los síntomas que había escuchado eran ciertos: tuvo fiebre, diarrea, dolor muscular y especial dolor en su brazo, pero solo le duró un par de días. Sin embargo, afronta el 'caso de AstraZeneca' con optimismo: "Pienso que siempre que te ponen una vacuna pueden surgir efectos adversos, pero si podemos progresar hacia la erradicación de la pandemia creo que tenemos que afrontarlos".

Irene y Lidia, son amigas y veterinarias del Hospital Veterinario VETSIA. Fueron vacunadas hace unas semanas con AstraZeneca. "Yo no sabía lo de la prohibición en países de la UE y me he quedado bastante preocupada. Aún me falta la segunda dosis y me han dicho que tiene mayores efectos", comenta Lidia, especialista anestesista de 33 años, que no sufrió ningún tipo de síntoma tras la inyección. Irene, de 27 años, a diferencia de su compañera, estuvo más de 18 horas con diversas reacciones como fiebre alta, mareos y sofocos. "Estamos dando palos de ciego por una situación de crisis que nos está afectando a todos… No es normal que una vacuna pueda generar este tipo de efectos secundarios", opina sobre la decisión de ocho países europeos.

"Los beneficios continúan superando los riesgos"

En medio de la polémica, la ministra de Sanidad, Carolina Darias ha intentado tranquilizar a la población: "Estamos esperando a los resultados de la Agencia Europea de Medicamentos en relación con los incidentes y hemos preferido ser prudentes y retirarla por el momento". También confirmó que el lote retenido ya se ha aplicado en España. Sin embargo, desde la EMA se ha recomendado seguir administrando la vacuna de AstraZeneca mientras la investigación esté en curso y enfatizan en que "los beneficios continúan superando los riesgos". Ante esto, algunas comunidades autónomas como Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Asturias decidieron suspender temporalmente la vacuna con AstraZeneca, mientras que Cantabria, Galicia o Canarias seguirán el proceso con total "normalidad".

Actualmente, España cuenta con cuatro vacunas autorizadas por la entidad europea. La de Janssen del laboratorio Johnson & Johnson, la única con una sola dosis, ha sido la última en obtener la luz verde. Pfizer/BionTech fue de las primeras en llegar al territorio nacional con una cantidad total (que llegarán de forma paulatina) de 52 millones para el país, Moderna de la biotecnológica estadounidense con 33 millones, 28,8 millones de Janssen, y 31 millones de la farmacéutica anglo-sueca en cuestión.

"Prefiero no pensar en lo que puede o no pasar", asegura Diana, a quien todavía le quedan dos meses para poder ponerse la segunda dosis, un tiempo que aprovechará para investigar e informarse de cómo avanza el proceso con la vacuna AstraZeneca. "Si se ve que realmente tiene efectos graves, tendré que pensarme bien esa segunda dosis", finaliza.