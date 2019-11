Valeria Quer va al juicio por la muerte de Diana: "La fuerza me la da mi hermana"

Juan Carlos Quer relataba ayer durante su declaración en el juicio por la muerte violenta de su hija Diana que los efectos de su asesinato en la pequeña de la familia, Valeria, "fueron demoledores, devastadores". Contó como de repente perdía no solo a su hermana, sino a su compañera de juegos, a su referente. Ayer empezó el juicio sin ella en la sala. En sus redes sociales se podía leer "creo que no voy a poder asimilar tanto en tan poco, sigo como flotando en una nube sin caer en la realidad. Una realidad muy dura". Pero en la segunda jornada Valeria sí ha acudido junto su padre hasta los juzgados de Santiago de Compostela. "La fuerza me la da mi hermana", decía ante los micrófonos de la prensa. Llega "con la cabeza alta". Ha destacado la necesidad de permanecer "fuerte". "Hay que estarlo, no queda otra", ha añadido.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña acogió este martes la primera sesión del juicio contra el Chicle por unos hechos que se remontan a agosto de 2016 y que comenzaron en A Pobra do Caramiñal cuando Diana Quer había acudido a las fiestas de esa localidad coruñesa. Hasta 500 días después no apareció su cadáver.

En la jornada de este miércoles están llamados a declarar la exmujer del acusado, Rosario Rodríguez, que llegó a estar investigada en este caso, y otros cuatro familiares del encausado. También deberán prestar declaración como testigos otras cuatro personas llamadas por la acusación para testificar en relación con otros comportamientos del Chicle.

A su llegada a los juzgados, la hermana de Diana ha asegurado que está "fuerte" para afrontar las dos semanas que restan de vista oral. Ha explicado a la prensa que asiste a la misma, en la que se juzga al autor confeso de la muerte de su hermana, con la intención de "hacer justicia, con fuerza y con la cabeza alta, que es lo que hay que tener en este momento".

Por su parte, Juan Carlos Quer, que ha acompañado a su hija, ha puesto en valor que Valeria asista al juicio con el objetivo de que "quede constancia de que no solo Diana se fue; todos hemos muerto un poco con ella". Los familiares de la joven madrileña han llegado a las dependencias judiciales acompañados de Blanca Estrella, presidenta de la asociación Clara Campoamor, que, como Juan Carlos Quer, pide que se mantenga la prisión permanente revisable.​