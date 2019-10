Las veces que Pep Guardiola se ha posicionado con el independentismo

Pep Guardiola pidió la semana pasada la ayuda de "la comunidad internacional para resolver el conflicto entre Cataluña y España" a través de un "mediador de fuera" y señaló que "amigos personales" suyos "van a pasar nueve años en la cárcel por pedir votar". El entrenador, a lo largo de los años, se ha convertido en portavoz del independentismo catalán y es ahora una de las caras más conocidas de la plataforma Tsunami Democràtic. Hace unos días lanzó un vídeo en donde pedía que "se sienten y hablen".

Además, en una rueda de prensa le preguntaron por la cuestión y ha dicho: "No sé exactamente lo que va a pasar en mi país, en Cataluña... Si la gente no estuviera convencida no marcharían millones y millones de personas de todas las ciudades de Cataluña para dar su apoyo. El comunicado que hice fue para pedir que se sienten y hablen", explicó.

“Hoy se ha hecho pública una sentencia del Tribunal Supremo que es un ataque directo a los derechos humanos”.



⚡️ Estas han sido las declaraciones del entrenador Pep Guardiola desde Mánchester en torno al dictamen del ‘procés’.https://t.co/y5Un22aDPP — Twitter Moments en Español (@MomentsES) October 14, 2019

Habló de la sentencia del procés y pidió que se impliquen más personas públicas, como él hace: "Creo que más personalidades deberían implicarse, pero normalmente cada uno mira por sus propias situaciones y prefieren no involucrarse demasiado en este tipo de cuestiones".

A raíz de estas palabras y otras muchas declaraciones a lo largo de su carrera el nombre del entrenador suena ya para ocupar puestos en la Generalitat. En El Confidencial señalan que fuentes del PDeCAT buscan que el entrenador "sea el próximo candidato de JxCat".

Aunque nada está confirmado todavía, el catalán se ha posicionado siempre con el independentismo. Estas son algunas de sus declaraciones.