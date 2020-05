Vender oro para comer: el virus desvalija los joyeros familiares para llegar a fin

Las tiendas de compraventa de oro han empezado a levantar el cierre. También tienen que trabajar con cita previa y ahora al nombre de sus clientes habituales empiezan a sumarse los de abuelos y padres de familia que venden lo que haga falta para suplir la falta de empleo, los ERTE que todavía no han podido cobrar o las facturas del autónomo que sigue con cero ingresos de sus hijos o nietos y que les impide llegar a fin de mes. Son perfiles de vendedores que ya llenaron estas tiendas durante la crisis de 2008. Ahora el sector teme que no quede tanto oro con el que ayudar a la economía familiar porque hace doce años ya se desvalijaron muchos joyeros. En sus mostradores se verán anillos o colgantes familiares cuya venta era impensable pero que se desprenden de ellos porque "en estos momentos hay poca mentalidad de que la situación pueda mejorar", relatan a La Información. Lo que también apunta desde el sector es que por lo menos es un buen momento: la cotización del oro este jueves subió un 2%, superando los 1.720 dólares por onza (este 2020 ha subido ya un 14%).

Eva lleva año y medio comprando oro en un local de Vigo al que esta semana acudió una mujer de 60 años enferma de bronquitis crónica dispuesta a empeñar el oro que haga falta para evitar que su hijo tenga que volver a trabajar. "Es solo oro y lo que importa es mi salud y mi familia", decía convenciéndose a sí misma de que puede que esta no sea la única vez que tenga que acudir hasta este número 87 de la Avenida de la Florida. "Este mes traigo esto y el que viene Dios dirá...". Ella cobra una pensión y dada su enfermedad teme que la incorporación de su hijo de nuevo al entorno laboral suponga un contagio. Durante el confinamiento han sido varias las personas que han llamado al teléfono que se veía en la fachada del local, junto al cierre, pero hasta hace dos días no ha empezado a coger cita "porque no sabíamos las condiciones en las que se podía abrir".

Esta mujer que se dedica a comprar oro después de ir a sustituir una baja "y aquí me quedé", es de las que teme que estos días verá que los clientes llevarán joyas muy especiales de las que ya les costó desprenderse en 2008 pero que el coronavirus las fundirá para siempre porque "la gente está en alerta y ya no es solo lo que está sucediendo, sino que temen a lo que vendrá". En estos cuatro días "llegan compungidos". Eva no es psicóloga, pero casi. Mientras se pesa el oro, por el que en esta tienda dependiendo de los quilates el precio ronda los 26-40 euros, al final todos acaban contando por qué están allí y por ahora el pago de facturas de la luz o el agua, el alquiler, o poder hacer una compra son los motivos por los que se acercan hasta unos locales que con solo ver el número de parados -la crisis sumó 282.891 más en abril y ha destruido ya 947.896 empleos- saben que estas primeras ventas es solo la punta del iceberg.

En otro Compro Oro de Santander, ubicado en la calle Isabel II, se han encontrado el mismo escenario en las primeras cuatro llamadas que han recibido para acercarse a la tienda. Hasta allí llegó una abuela con alguna de sus pulseras para conseguir dinero para sus nietos. Desde que se superó la crisis de 2008 entre la clientela habitual había muchos que llevaban las joyas "porque no las querían y no por necesidad, como va a suceder estos meses". Y también esperan que "haya oro en las casas para ayudar, porque por desgracia la gente que no tiene ahorros tampoco tiene joyas". Al igual que sucede en Madrid, en esta ciudad están esperando que a partir del día 11 se pueda pasar a la Fase 1 para que haya menos restricciones a la hora de salir a la calle para tomar el pulso al sector, pero "es mucho tiempo ya en esto y es cuestión de tiempo que la venta de oro sea para pagar facturas".

Madrid estos locales están abriendo tímidamente, a la espera de que el desescalamiento también avance y los clientes puedan llegar hasta las tiendas con más facilidad. Ahora mismo a los que llama para pedir una cita cuentan con el justificante de asistencia por si son detenidos por algún agente, pero son pocos los que quieren dar tantas explicaciones cuando van a desprenderse de las joyas. En un local cercano a la estación de Atocha recuerdan a todos los empresarios que trajeados entraban en el local para intentar darle un balón de oxígeno a su empresa y "tener dinero para pagar las nóminas de los empleados" en plena crisis económica de 2008. Ahí también empezaron a ser asiduos los abuelos que dejaban sus alianzas o sus pulseras de pedida de mano a cambio del único dinero que entraba en la casa de sus hijos. Aquí apelan al refrán "que mis remedios me quiten mis males" para intentar que el doloroso momento que supone desprenderse de algo no por placer sino por necesidad sea más llevadero ya que "por lo menos tienes algo por lo que lograr dinero". "Ojalá tengan para vender", coinciden.

Ahora entre los que se quieren desprender de una joya porque la ha heredado y no le gusta "y prefiere tener el dinero para comprar otra y recordar a su familiar a su manera" se colarán estas personas que solo buscan sobrevivir, pero que se dan a veces de bruces con la realidad porque no siempre consiguen el dinero que esperan. Explican en el sector que cuando les toca dar malas noticias a los que llegan desolados porque días antes han acudido a un banco a pedir un crédito y se lo han negado en alguna ocasión llegan a llorar. Es cuando se creen que poseen joyas de mucho valor "solo porque llevan mucho tiempo en la familia", pero se olvidan de que "antes la ley no era como ahora, que todo está contrastado por laboratorios y a veces pensamos que tenemos una cantidad de oro importante y luego resulta que los quilates son más bajos y el precio es menor de lo previsto", lamenta Eva, desde su tienda en Vigo. "Es cierto que la gente está concienciada de que una vez se compra una joya cuando quiere venderla su valor es mucho menor, pero hasta que no ven su peso y lo que supone en euros no es verdaderamente consciente", puntualiza.

En este local gallego estos días la mayoría de los que se han acercado con una joya en su bolsillo ha sido para despedirse de ella para siempre. Antes de que llegara el coronavirus "muchos venían a empeñar sabiendo que en cuestión de meses podía recuperarlo, asegura una mujer que avisa al vendedor cada vez que va a cumplir el plazo necesario para que la recupere. Pero la Covid-19 ha vuelto a cambiar esa tendencia y ninguno de los atendidos por Eva, que asegura sentirse apenada cada vez que algún cliente le cuenta la historia de lo que vende, se ha planteado empeñar "sino vender" para superar el bache económico de estos días de confinamiento y enfrentarse "a lo que venga". El miedo al contagio ha llevado a una mujer de 60 años a empeñar parte de sus joyas para que su hijo no vaya a trabajar y poder seguir llegando a fin de mes. La Covid-19 ha cambiado hasta las explicaciones de los que estos días desfilarán por una tiendas que en breve medirán el pulso de la crisis que ha generado un virus que ya ha matado en España a más de 26.000 personas.