Veredicto del crimen de los tirantes: Lanza, culpable de homicidio imprudente

El jurado popular del juicio celebrado en la Audiencia de Zaragoza contra el antisistema Rodrigo Lanza como presunto responsable del asesinato de Victor Laínez, un hombre de 54 años que portaba unos tirantes con la bandera española, ya tiene veredicto: culpable de homicidio imprudente. No ha sido unánime y cuenta con seis votos a favor y tres en contra. El jurado no ve probado que Lanza viera ningún tirante con la bandera de España y así se desmorona la acusación de asesinato con el agravante de odio por ser un móvil ideológico. Hoy puede salir por su propio pie. El jurado sí considera probado que hay un ataque por la espalda y unos golpes del acusado a la víctima e indica que al haber sido una muerte por traumatismo severo tras haber caído a plomo no hay una compatibilidad en la lesión con un objeto que llevara Rodrigo.

Los miembros del jurado comenzaron este miércoles a deliberar sobre el cuestionario elaborado por las acusaciones, la pública, la particular en nombre de la familia y la popular en representación de Vox, y por la defensa, para facilitar la elaboración de su veredicto, y dos horas después se retiraron a descansar a un hotel.

Tras pasar todo este jueves reunidos en dependencias judiciales, el jurado ha comunicado a última hora de la tarde al presidente del tribunal que no habían logrado alcanzar un veredicto, por lo que se ha acordado continuar mañana viernes con las deliberaciones.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), los miembros de jurado disponen de dos días para alcanzar un veredicto, plazo tras el cual son convocados a una comparecencia ante todas las partes personadas para que expliquen los motivos del retraso.

Las acusaciones, que piden una condena de 25 años para el acusado, consideran que los tirantes fueron el detonante de una reacción violenta por parte del acusado que terminó, cuatro días después, con la muerte de Víctor Laínez, en el centro hospitalario en el que fue ingresado tras la agresión sufrida.

El dueño del bar donde se produjeron los hechos y varios testigos relataron en la vista que Laínez fue atacado por la espalda con un objeto contundente y que luego fue golpeado de forma violenta cuando estaba en suelo, con patadas y puñetazos propinados por Lanza.

El propio Lanza, con la corroboración de su amigo, señaló que Laínez portaba una navaja y que se limitó a defenderse por miedo a morir.

Sin embargo, el representante de la acusación particular, Juan Carlos Macarrón, advirtió al jurado en su informe final que las versiones de los testigos estaban verificadas por las pruebas periciales forenses practicadas.

Los médicos forenses destacaron durante la vista que Laínez fue atacado por la espalda con un objeto contundente y que la muerte le sobrevino a causa de los golpes recibidos, cuando no podía defenderse.