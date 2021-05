Excepciones de viaje: ¿se puede ir a Portugal de vacaciones sin prueba PCR?

⚠️ ℹ sobre VIAJES de 🇪🇦 a 🇵🇹 ⚠️:



🔸️en 🚗: ESENCIAL❎ NO, no se exige que el viaje sea esencial (la "esencialidad" se mantiene solo como recomendación)

➕ PCR ❎ NO se exige



🔸️ en ✈: ESENCIAL ✅ SI, solo se permiten viajes esenciales

➕ PCR ✅ SI se exige