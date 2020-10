Los balnearios y agencias tiemblan ante el parón del Imserso por la pandemia.

¿Un hasta luego o un adiós? El Gobierno pausó el programa de viajes Imserso hasta 2021 por el coronavirus, y las consecuencias ya se ven. Muchos balnearios han tenido que colgar el cartel de cerrado en sus puertas ante la desaparición de sus principales clientes y las agencias de viaje han perdido las esperanzas de recuperación puestas en el otoño. El virus continúa su avance por España y el sector turístico teme una quiebra total por la prolongación de esta situación excepcional.

"No tenemos ocupación. Ni mayores ni jóvenes. Estamos vacíos. Sabíamos que este sería un año difícil, pero manteníamos cierta esperanza. El anuncio de la suspensión de los viajes del Imserso acabó con ella". Un representante del balneario Robledillo ha descrito a 'La Información' la "parálisis" que vive el sector por el coronavirus. Para la empresa, este es un año perdido y "la remontada va a ser muy difícil", especialmente porque sus clientes más fieles, los mayores, son los principales perjudicados por la pandemia.

Muchos balnearios se han visto obligados a cerrar sus puertas por la falta de ocupación, pero otros han diseñado paquetes alternativos para atraer a esos visitantes que no se rendirán ante la cancelación del Imserso. Este es el caso del Balneario de Archena, que ha impulsado el programa 'Salud 65'. El establecimiento ha ajustado sus servicios para obtener el certificado 'Safe Tourism Certified', del Instituto para la Calidad Turística Española, y ofrecer a sus clientes una estancia de nueve noches en un hotel de cuatro estrellas con una consulta médica, test de la Covid, tratamientos balneoterápicos y acceso al Spa y piscinas Termales.

Las agencias de viaje no han salido ilesas de la crisis. Ricardo Fernández, director de marketing y comunicación de la agencia Ávoris (Grupo Barceló) ha explicado a este medio que el freno del Imserso por orden del Estado fue un golpe duro para el sector, pero no el único: "Nosotros tenemos un programa que se llama 'Mundo Senior+' y no se está vendiendo. Lo suspendimos por los riesgos que ha provocado el virus, como el Gobierno. Estamos todos esperando a que la situación se normalice y ver si las autoridades dan luz verde a la reanudación de su paquete o nosotros, las iniciativas privadas, ponemos en marcha de nuevo los nuestros. Todo dependerá de la evolución de la situación epidemiológica".

El directivo ha insistido en que la cancelación del programa ha tenido "consecuencias importantes en la cuenta de resultados de las agencias" porque estos viajes paliaban el desbalance de actividad que suele haber entre el verano y otoño. Aún así, Fernández no ha dado la partida por perdida: "La gente mayor sigue interesada en viajar. Llegan a la agencia a preguntar cuándo se podrán desplazar de nuevo y cuándo se reanudarán los programas. Ahora mismo no hay ninguna ruta disponible, pero "confiamos en poder volver a servirles pronto".

La situación es compleja y afecta a la reputación del país. La Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) advirtió a finales de septiembre de que la congelación del programa de viajes del Imserso amenaza 90.000 puestos de trabajo en agencias y hoteles este año, y "pone en cuestión todas las acciones de seguridad que se han tomado a nivel público y en el turismo, transmitiendo así a Europa la 'falsa imagen' de que España no confía en que sus propios protocolos funcionan".

La reanudación de los viajes para este grupo de edad será crucial porque estas personas "están acostumbradas a comprar a través de intermediarios. Suelen ir personalmente a las oficinas porque no 'confían' en las transacciones en línea". Otro factor que puede dar un empujón a la actividad de este tipo de empresas es el sello de confianza que las caracteriza, por la necesidad que tienen los ciudadanos ahora de obtener información sobre lo que se puede hacer y lo que está prohibido en los destinos disponibles, según el experto. El Gobierno congeló los viajes del Imserso hasta otoño 2121 y devolvió el importe de los programas adquiridos hasta el momento. España vive su segunda ola de Covid y el temor a una tercera reina entre la población por el poco aguante que le queda a los distintos sectores económicos. El turismo ha sido uno de los mayores perjudicados y su recuperación depende totalmente de la fuerza o debilidad del virus en los próximos meses.