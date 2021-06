Un accidente casi al día: publican un vídeo que alerta de un túnel en A Coruña

Derrapes, invasión del carril contrario, caídas de motoristas... son los accidentes que casi al día ocurren en el túnel María Pita de A Coruña y que la policía local ha querido mostrar para concienciar a los conductores de lo peligroso que es no respetar los límites de velocidad.

#SeguridadeViaria #TráficoCoruña



📢Insistimos na necesidade de respectar os límites de velocidade.

🚔Punto a controlar👉#Tritunel María Pita.



📹Unha imaxe vale máis que mil palabras.#ControlVelocidad

Obxectivo➡️calmar o tráfico e reducir a sinistralidade.#NoEsPorLaMulta pic.twitter.com/zb0fXyuFo2 — Policía Local A Coruña (@Policia_Coruna) June 6, 2021

Los conductores no pueden circular a más de 30 kilómetros por hora, pero sobrepasar dicha limitación es lo que lleva a que sean numerosos los percances -por ahora no hay ningún fallecido- que se suceden una y otra vez en un tramo de la calzada en el que la confianza puede llevar a no levantar el pie del acelerador.

Un túnel "estrecho", según los coruñeses, y una curva que lleva al engaño, según declaran los agentes en Antena 3 Noticias, es el cóctel que lleva a que casi a diario a que las cámaras de Tráfico dejen registrados todos los sustos que se lleva más de un conductor.