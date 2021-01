Los Mossos investigan la humillante agresión de un grupo de jóvenes a otro 

CONCENTRACIÓ

Dimecres 6 de gener

18h Can Batlló

C/ Constitució, 19



EN RESPOSTA A L'AGRESSIÓ A UN NOI AUTISTA A MANS D'UN GRUP DE JOVES.



CONTRA EL RACISME QUE APROFITA ​​AQUESTES SITUACIONS PER DIFONDRE EL SEU DISCURS D'ODI.@BcnInsania#Insania*#PROUdiscafobia#PROUracisme pic.twitter.com/Lu3XnFdkcl