"Que se levante la negra": el ataque racista en un autobús de Lanzarote

Un autobús de la localidad de Arrecife, en Lanzarote, ha sido el escenario del último episodio racista ocurrido durante el Puente de la Constitución y que, ahora se ha vuelto viral en las redes sociales. En las imágenes, se puede observar como una mujer increpa a otra para que le ceda el asiento: "Que se levante la negra", llega a afirmar.

La pasajera, de mediana edad, no solo lanza la exigencia a la joven, sino que amenaza al resto de personas con llamar a las autoridades por teléfono ante la reacción de rechazo a sus palabras por parte de los otros pasajeros, que exigieron que abandonara el transporte: "Que se baje, que se baje", gritaron y aplaudieron en referencia a la pasajera que había protagonizado el incidente.

En el vídeo se puede observar como la agresora reafirma sus palabras e insiste: "¿Es negra, no? Que se levante la negra, es lo que he dicho", añade y llega a justificar sus expresiones con un "no es racismo, tengo muchas amigas negras". De forma inmediata, el resto de pasajeros contestó a esta mujer: "¡Que se baje la racista! ¡Fuera! ¡Que se pague un taxi!".

Canarias condena el racismo

Justo este miércoles, el Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en la que condena los actos de racismo y xenofobia que empiezan a aparecer en las islas, especialmente a raíz de la crisis migratoria de este año, con casi 20.000 migrantes llegados al archipiélago.

El presidente, Gustavo Matos, ha defendido el "compromiso" de la Cámara por difundir los valores de la tolerancia y la buena convivencia y hecho un "llamamiento" al resto de instituciones para que se sumen a esta posición, que incluye también aumentar la "labor didáctica" y "combatir los bulos" que afectan a la población migrante.

Así, ha comentado que los actos racistas y xenófobos aún son "hechos aislados" en Canarias pero entiende que no se pueden "ignorar las señales" que aparecen en algunos puntos del Archipiélago, y que pueden "extenderse peligrosamente" al calor de la crisis económica y social derivada de la pandemia.