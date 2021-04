El emotivo 'Hallelujah' que conmovió a Robles: "Hoy hemos vuelto a llorar"

Un militar cantando el 'Hallelujah' de Leonard Cohen fue el momento más emotivo del sentido homenaje a las 27 personas fallecidas de las Fuerzas Armadas durante el último año en su lucha contra el coronavirus. La ministra de Defensa, Margarita Robles, presidió el acto y tuvo que contener las lágrimas. En presencia de algunos familiares y amigos de los fallecidos, la ministra junto a la cúpula de las Fuerzas Armadas y la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, han recordado a quienes se ha llevado un "enemigo silencioso" como el coronavirus.

En el acto, celebrado en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, el teniente coronel Fernando Enseñat ha interpretado la canción 'Hallelujah' y a continuación los familiares de los fallecidos han depositado una rosa blanca en recuerdo de sus seres queridos. La ministra les ha transmitido su solidaridad y brindado todo el apoyo posible del Ministerio de Defensa, a la vez que les ha pedido que sigan "luchando" para defender aquello en lo que creyeron sus familiares, que son "las Fuerzas Armadas y España".

Interpretación de la canción "Hallelujah", compuesta por Leonard Cohen para el álbum "Song of love and hate", de 1984, que ha interpretado el teniente coronel Fernando Enseñat, Interpretación de la canción "Hallelujah".

"Hoy hemos vuelto a llorar", ha expresado Robles a los familiares tras depositar su rosa. "Sabéis que todo el Ministerio de Defensa, yo la primera, estamos con vosotros", ha reiterado la ministra a los familiares, y les ha recordado que en las Fuerzas Armadas tienen "otra familia". "No podemos tocarnos, pero sabéis que tenéis mi mano y mis lágrimas". Al acto, que ha contado con la banda del Cuartel General del Mando Aéreo interpretando himnos como "La muerte no es el final", han asistido los jefes de los ejércitos, la directora del CNI, Paz Esteban, y otros representantes castrenses, así como la número dos de Robles, la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro.

Además, ha recordado la labor de los militares para combatir la pandemia. "Se ha escrito una página en la historia de España con mucho dolor y también con mucho orgullo por la labor de las Fuerzas Armadas", ha reconocido. En este contexto se ha conmemorado también el primer aniversario de la operación Balmis de lucha contra el Covid-19 y el comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), teniente general Francisco Braco, ha reseñado las numerosas actividades que han llevado a cabo los militares durante el último año.

"Esta pandemia, sin buscarlo ni desearlo, ha mostrado a la sociedad que tiene unas Fuerzas Armadas para lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta", ha subrayado el general, asegurando los militares no han dejado de atender ni una sola de las peticiones recibidas por parte de las autoridades y, si no han hecho más, ha sido porque no se les ha solicitado.

La 'Operación Balmis' estuvo en vigor 98 días, durante los cuales casi 190.000 militares realizaron más de 20.000 intervenciones, más de la mitad en desinfecciones en residencias, hospitales o infraestructuras, en un total de 2.303 poblaciones de la geografía española.

Además, la ministra, la secretaria de Estado, Esperanza Casteleiro; y el JEMAD, general Teodoro López Calderón; han procedido finalmente a la imposición de la Medalla Balmis a 24 militares y civiles pertenecientes a los Ejércitos, Armada, UME, MOPS, Guardia Real e Inspección General de Sanidad.