Ronaldo rompe a llorar en una entrevista al ver imágenes inéditas de su padre

Cristiano Ronaldo concedió a la televisión británica ITV una de sus entrevistas más difíciles. El futbolista de la Juventus, ex del Real Madrid, rompió a llorar en el cara a cara con el presentador Piers Morgan después de que este le mostrase un vídeo con imágenes inéditas de su padre.

“Nunca había visto ese vídeo. Es increíble”, señalo Ronaldo, quien no consiguió contener su emoción y rompió a llorar con las imágenes de su progenitor, José Dinis Aveiro, quien murió en 2005 tras toda una vida en la que fue adicto al alcohol.

El futbolista se secó las lágrimas con un pañuelo y respondió a la pregunta del entrevistador sobre la tristeza que le produjeron esas imágenes: “Ser el número uno y él no vio nada, no me va a ver recibir premios”, indicó.

“No vio nada. Mi madre, mis hermanos, hasta mi hijo más mayor… mi padre se lo perdió todo”, añadió el delantero portugués todavía con los ojos entre lágrimas.

Ronaldo explicó que al morir tan pronto, no conoció a su padre “al 100%”. “Era un alcohólico. Nunca tuve una conversación normal con él. Era difícil”, adimitió sin pudor.