Vídeo: desalojan un club con 173 clientes sin mascarillas y fumando en cachimba

La Policía Municipal de Madrid ha desalojado y precintado un club situado en el distrito Centro donde había 173 clientes, algunos de ellos sin mascarilla, sin respetar distancia de seguridad y fumando cachimbas, ha informado el Cuerpo Local en una nota de prensa y recoge Europa Press.

Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo en un establecimiento radicado en la calle Marqués de Ensenada número 16. Agentes de la Sección de Inspección y Evaluación de los Servicios (SIES) junto con las Unidad Central de Seguridad inspeccionaron el local, que tiene permitido aforo de 350 personas.

De ellas, 54 fueron propuestas para sanción por no usar mascarilla, no respetar la distancia de seguridad y usar cachimbas de humo. El local también fue denunciado por ofrecer y permitir a los clientes el uso de estas, además de por no impedir que los clientes incumplan con las medidas de seguridad.

Por todo ello, los policías municipales ordenaron el desalojo completo del club y procedieron al precinto de la actividad como consecuencia del incumplimiento, con grave riesgo para la salud de la población, de las medidas preventivas establecidas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.