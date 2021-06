El menor que se ahogó ayer en las lagunas de Ambroz no sabía nadar

Un menor extranjero no acompañado que murió este martes ahogado cuando se bañaba con un grupo de amigos en las lagunas de Ambroz, ubicadas en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas no sabía nadar, según han indicado a Europa Press fuentes de la investigación. Se trata de un menor extranjero no acompañado (mena) de entre 14 y 16 años de origen maliense que residía en el centro de menores ubicado en Arturo Soria, el Centro de Adaptación Cultural y Social (Cacys) Manzanares.

Los primeros indicios recabados en el lugar apuntan a que el fallecido, junto a ocho compañeros, acudió por su cuenta a bañarse a estas balsas, que están valladas, con carteles indicativos de que está prohibida esta práctica. Pero el chico de Malí pasó de una zona donde hacía pie a otra en la que no, ya que el agua llega hasta 8 metros de profundidad, y no pudo volver a la orilla.

Entonces sus amigos llamaron a los servicios de emergencias. Hasta el lugar también se desplazaron trabajadores del centro, consternados. Las esperanzas de encontrarlo con vida eran escasas y el trágico final se cumplió.

Efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid estuvieron desde el primer momento trabajando en el rastreo superficial de la zona. Por su parte, buzos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional efectuaron varias inmersiones en el agua.

Finalmente, sobre las 21.30 horas los efectivos policiales hallaron el cadáver del menor en el interior de las lagunas, un recóndito paraje de difícil acceso situado entre los distritos de San Blas-Canillejas y Vicálvaro y el municipio de Coslada.

En el lugar también se desplegó un dispositivo del Samur-Protección Civil en preventivo, han indicado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

En 2018 falleció otro joven de 21 en estas mismas al ahogarse cuando se bañaba en estas mismas lagunas, cercanas a unas antiguas minas de sepiolita, muy cerca de la M-40. En 2012 también había fallecido un niño de 12 años en 2012 por ahogamiento.