Una mujer sobrevive a una caída por una catarata y su cámara GoPro lo graba

Se podría decir que la americana Heather Friesen ha vuelto a nacer. Esta aventurera de 26 años sobrevivió milagrosamente a una caída de 15 metros por una catarata en Hawái, mientras su GoPro lo grababa.

El dramático vídeo comienza con la joven mirando la altura de la catarata y diciendo “Wow”. Instantes después sus pies resbalan y se cae golpeándose en repetidas ocasiones con las rocas.

Durante la caída se escuchan sus gritos hasta que cae al agua, donde permanece sumergida 20 segundos hasta que consigue salir a la superficie. Una vez fuera, se queja de dolor hasta que un amigo le ayuda.

El suceso tuvo lugar en 2016, pero la jugadora de voleibol compartió el vídeo esta semana tras hablar en el podcast 'In the World of Female Sports' de “la caída que le cambió la vida”.