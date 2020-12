Críticas al vídeo viral en TikTok de la Guardia Civil bailando 'Jerusalema'

La Guardia Civil es en esta ocasión noticia no por ninguna intervención de sus agentes sino por un vídeo subido a la red social de TikTok en el que unos agentes bailan al son de 'Jerusalema'. El vídeo, que dura poco más de un minuto muestra imágenes de miembros de distintas unidades destinadas en el País Vasco, bailando la coreografía del famoso tema. Pero pese a los 'Me gusta' acumulados, desde dentro del cuerpo son varios las organizaciones que lo han criticado.

Así, desde la Unión de Oficiales trasladan "el sentimiento de vergüenza que nos están haciendo llegar muchos miembros de la Guardia Civil". Se refieren al "uso del uniforme que están haciendo algunas personas para subir a la red vídeos que nada tienen que ver, en la inmensa mayoría de los casos, con la difusión del trabajo propio de la Guardia Civil, fundamentados únicamente en satisfacer intereses personales en lugar de buscar la buena imagen del cuerpo".

En una nota en sus redes sociales muestran su preocupación porque "estas personas han aprovechado la supuesta cobertura que les ha otorgado la propia Guardia civil al poner en marcha un perfil social en dicha red social que dicho sea de paso no solo no ha gustado mucho sino que ha llegado a generar preocupación". continúan exponiendo que "no cabe duda que cualquier persona puede subir el vídeo que quiera pero sin utilizar sin autorización de manera pública, la imagen del Cuerpo o haciendo referencia a su condición de guardia civil".

Piden hacer "autocrítica de las consecuencias de la puesta en marcha del perfil oficial del Cuerpo en esta red social y se estudie hasta que punto es conveniente estar en determinadas redes sociales dado que, como en este caso, que está provocando burlas y mofas, puede estar dañando la imagen del cuerpo, todo lo contrario de lo que, sin duda con la mejor intención, pretendían quienes decidieron ponerlo en marcha". Un portavoz del cuerpo en el País Vasco, en declaraciones a El Correo quiere aclarar que "tratamos de acercar a nuestra institución a la juventud a través de sus herramientas y pretendíamos sacar sonrisas en estos tiempos tan difíciles".

Las críticas también han llegado desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROG) quienes aseguran que "faltar el respeto a nuestro uniforme nos hace más vulnerables cuando prestamos servicio. Nos protege como agentes de la autoridad. La calle no se patrulla con 'bailecitos' de TikTok. Tu uniforme somos todos, respétanos".