Así es la nueva estafa del sexting: 1.500$ por fotos comprometidas... que no tienen

En pleno confinamiento miles de ciudadanos están recibiendo correos electrónicos en los que afirman que han logrado acceder a su ordenador y de esta forma han obtenido vídeos en situación comprometida grabado mientras navegaba por páginas de contenido sexual. Con solo ese párrafo la víctima ya empieza a ponerse nerviosa. A continuación, exigen una cantidad de dinero con la amenaza de enviar el vídeo a todos sus contactos si no se realiza el pago en menos de 24 horas. De hecho, los estafadores alertan de que estas supuestas imágenes habrían sido obtenidas tras haber infectado su dispositivo, gracias a lo cual habrían tenido acceso a sus contactos de correo y redes sociales. Así empieza la estafa conocida como sexting y que ya han denunciado 1.000 ciudadanos ante la Policía Nacional donde alertan que se trata de un bulo, como los cientos que se están descubriendo estos días.

Mira también La estafa del SMS: ofrecen créditos por el coronavirus que te roba todos los ahorros

La conocida 'sextorsión' es un tipo de extorsión desarrollada en los últimos años a través de Internet. Consiste en amenazar a los usuarios con la revelación de fotos, vídeos o información sobre su intimidad, obtenidas sin consentimiento previo, y les solicitan una cuantía económica a cambio de no realizar su difusión. En la modalidad detectada los cibercriminales indican que tienen conocimiento de que el usuario ha visitado páginas de contenido pornográfico y, bajo la amenaza de difundir ese hecho a sus contactos, instan a ingresar 1.500 dólares en bitcoins.

Ante un mail así los agentes aconsejan no alarmarse ni considerar la amenaza como real y, lo primordial, nunca hacer ningún pago. A continuación hay que obviar ese correo y no entablar ningún tipo de conversación con los extorsionadores. Lo mejor es bloquear y marcar como correo no deseado al remitente de los correos y siempre desconfiar de cualquier correo que pueda parecer extraño y de origen desconocido. Y por supuesto nunca hay que abrir ningún adjunto ni clicar en un enlace porque puede que no tengan nada nuestro y a partir de hacerlo se queden con todos nuestros datos porque hemos abierto una puerta de acceso a todos nuestros datos personales.

Más estafas que llegan con el coronavirus

Los ciberdelincuentes están aprovechando el confinamiento y el uso masivo de dispositivos móviles. En este sentido Allúe ha pedido a los ciudadanos que "sean especialmente cautos" con las ofertas de productos que se venden en aplicaciones de compraventa, porque la Policía ha detectado que, aprovechando la "fuerte demanda" de material sanitario, algunas personas intentan vender mascarillas, guantes o equipos de desinfección a "precios muy competitivos".

Así, ha informado de que los delincuentes intentan convencer al comprador con "diversas artimañas" como que han sufrido un ERTE o que se han quedado sin trabajo y no pueden hacer frente a sus gastos, por lo que se ven obligados a vender estos productos "para subsistir". "La forma de pago, pretenden los estafadores, se realiza en dos partes para dar más garantías: la primera se hace mediante transferencia bancaria y la segunda, contrareembolso. Pretenden engañar para cobrar por lo menos la primera parte porque, una vez realizado el primer abono, el vendedor desaparece y los compradores nunca llegan a recibir los productos", ha manifestado.

También en esta materia el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago, ha alertado de dos nuevas estafas de phishing. En la primera de ellas, se suplanta a una empresa suministradora de energía en correos electrónicos masivos y, utilizando como gancho una supuesta devolución del importe de la última factura con motivo del COVID-19, se busca que la víctima pinche en un enlace malicioso y sustraer los datos bancarios personales.

En la segunda ciberestafa se suplanta a una entidad bancaria, y se comunica a la víctima que se le ingresará 300 euros en su cuenta como soporte para la compra de un detergente para la familia. "El correo lo que persigue es incitarles a que clicken en el enlace donde se solicitará las credenciales de acceso a la banca online", ha señalado.