A la fuga dos de los tres acusados de violar a una mujer con discapacidad

La Audiencia de Cantabria no ha podido enjuiciar a dos de los tres acusados de agredir sexualmente a una mujer con un 70 % de discapacidad intelectual, ya que se encuentran en busca y captura, mientras que el otro detenido que ha comparecido ha negado los hechos.

Este lunes se juzgaba a tres acusados, dos de los cuales se encuentran en rebeldía fuera de España, según se ha conocido en el juicio que ha celebrado este lunes la Audiencia Provincial de Cantabria.

La Fiscalía y la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima, piden entre 30 y 15 años de prisión para los tres acusados, uno de los cuales conoció a la mujer en una discoteca y, a partir de ese momento comenzó a tener relaciones con ella y, posteriormente, según el Ministerio Público, la llevó también con dos amigos.

El único acusado que ha sido juzgado este lunes ha relatado que un amigo con el que jugaba al fútbol y alternaba le dijo que "tenía una novia" y le preguntó si podía ir con ella a su casa. "Vinieron y me la presentó", ha añadido, apuntando que apenas habló con ella y su amigo no le pidió una habitación para acostarse con la joven: "No tuve relaciones sexuales con ella, primero porque era la novia de mi amigo y, segundo, porque yo vivía con mi pareja".

En el juicio, la madre de la joven ha declarado que ésta tiene una discapacidad psíquica (consecuencia de una meningitis) del 70 % que, aunque "no se le nota físicamente, al hablar con ella sí notas que tiene problemas".

Tras declarar que ya le había dicho al joven que llamaba por teléfono a su hija que dejara de hacerlo porque ella "tenía problemas", ha relatado que un día, al no encontrarla, salió en su busca y alguien la indicó que había entrado en un edificio, donde, en el último piso llamó y "salió a abrir" el acusado que hoy ha declarado en el juicio, que ha dicho que abrió su novia.