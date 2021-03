Juzgado por una presunta violación en Magaluf: "Pusieron algo en mi bebida"

Un Juzgado de Palma ha celebrado este lunes un juicio contra un joven acusado de violar a una conocida tras una noche de fiesta en Magaluf. La Fiscalía pide para él una pena de dos años de prisión y cuatro de libertad vigilada. La víctima ha declarado estar completamente convencida de que el joven la violó, si bien cree que fue drogada y sostiene que apenas recuerda nada de lo ocurrido.

El acusado y la víctima, que tenían conocidos en común, coincidieron en la barra de una discoteca de Magaluf una noche de madrugada. "Estoy casi segura de que me metieron algo en la bebida, porque no iba tanto [tan ebria] como para tener ese descontrol", ha dicho. Posteriormente fueron en dirección a la casa del joven con otra persona. Según él, se quedaron abajo, en la calle, y no llegaron a entrar al domicilio. En este sentido, el acusado ha indicado que la chica le pidió si podía pasar a descansar y que él le dijo que no, porque vivía con sus padres.

Por su parte, ella sostiene que sí entró en la vivienda y que recuerda estar en una habitación. Ha dicho conservar el recuerdo de "la imagen de algún tipo de forcejeo" y también a otros chicos mirando y riéndose desde la puerta. En un momento de la investigación refirió haber sido abusada por un grupo de jóvenes: "Pensaba que lo más seguro es que se hubiera aprovechado más de una persona de mí", ha declarado este lunes.

La joven presentó una denuncia inicialmente por la pérdida de su móvil, a las 15.00 horas del día siguiente, y días más tarde denunció haber sido violada. Ante las lagunas que manifestaba la denunciante, que insistía en que en aquel momento estaba "muy confundida", el abogado defensor le ha preguntado si su relato puede ser una mezcla de ficción y realidad. "Estoy 100% segura de todo lo que he dicho", se ha ratificado la joven. La Guardia Civil, que geolocalizó el teléfono que la joven perdió, ha constatado que el móvil no llegó a trasladarse desde Magaluf hasta el domicilio del acusado.