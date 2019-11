Piden 18 años de prisión para un hombre acusado secuestrar y violar a su expareja

La Fiscalía solicita penas de más de 18 años de cárcel para un hombre acusado de retener durante cuadro días a su pareja y violarla entre golpes y amenazas como "tú de aquí no te vas porque me perteneces". El procesado, un vecino de Catral (Alicante) de 34 años, se sentará este jueves en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Alicante.

En concreto, el ministerio público le acusa de un delito de violación, otro de detención ilegal, cinco de maltrato, uno continuado de injurias, uno de amenazas y otro de daños. Los hechos se produjeron entre el 9 y el 13 de julio de 2016, después de que el procesado y su entonces pareja iniciasen una discusión a las puertas del domicilio de él, supuestamente originada por celos.

En ese momento, el acusado agarró a la mujer, con la que compartía una relación de siete meses, la tiró al suelo y la arrastró al interior de la vivienda, tras asegurarle que le pertenecía. Según el escrito de calificación inicial de la acusación pública, ya en el interior del domicilio, y tras golpearle en el rostro, el acusado siguió insultándola.

Le aseguró que acabaría con ella

Al día siguiente, cuando la mujer intentó salir de la casa, el acusado volvió a agarrarla con fuerza y la estampó contra un armario, al tiempo que le decía "tú de aquí no te vas, hija de puta". El procesado volvió a marcharse, dejando a la mujer encerrada en la vivienda. El encierro se prolongó dos días más, mientras el acusado aseguraba a su víctima que no iba a salir del domicilio y le asestaba nuevos golpes.

Al cuarto día, la madre de la mujer, que había llamado por teléfono constantemente sin conseguir hablar con su hija, avisó al acusado a través de un mensaje telefónico de que le denunciaría si no tenía noticias de ella durante esa misma jornada. Fue entonces cuando el procesado liberó a su expareja con la advertencia de que acabaría con ella y que le daba igual ir a la cárcel, pero que si no estaba con él, no estaría con nadie, según la Fiscalía.