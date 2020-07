El virus no cede y se mantienen los casos diarios en el entorno del millar

Los brotes no ceden y vuelven a pasar factura al país. El Ministerio de Sanidad ha actualizado los datos que deja la Covid-19 en España y ha confirmado 905 casos en 24 horas. El número total de contagios desde el inicio de la pandemia ya se eleva a 280.610 y se han registrado dos fallecidos en el último día.

De los 905 positivos confirmados por prueba PCR, 357 han sido comunicados por Aragón, 147 se han confirmado en la Comunidad de Madrid y 126 en Cataluña. Pese a que estas tres comunidades han implementado nuevas restricciones, todavía no han visto una disminución en el número de contagios diarios y los próximos días serán cruciales para decidir sobre los siguientes pasos. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, finalmente se ha decantado por hacer obligatorio el uso de mascarilla y este martes ha anunciado la 'Cartilla Covid', una polémico sistema para diferenciar a quienes ya han superado el coronavirus y presentan anticuerpos frente a quienes todavía pueden contagiarse. Esta medida ha sido criticada por el Gobierno central por "no ser recomendada por ningún organismo internacional".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha llamado a la calma y ha incidido en que España sigue "en un escenario de control" de la pandemia, pese a los 361 brotes activos que se han notificado en distintas partes del país, principalmente Cataluña y Aragón. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Illa ha puntualizado que el 70% de los 'puntos calientes' tienen "menos de diez casos asociados"y ha confirmado que la mayor parte están asociados a reuniones familiares, actividades laborales o al ocio nocturno.

Además, el ministro ha rechazado la idea de que se esté produciendo una segunda ola del virus a nivel nacional. "No podemos hablar, a mi juicio y según las informaciones que me trasladan, que haya una segunda ola generalizada en nuestro país, no la hay", ha argumentado.