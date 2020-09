Multas y hasta seis meses de prisión, las penas por no llevar a los niños al colegio

A pocos días del curso más incierto, muchos padres siguen sin tener claro que las aulas ofrezcan garantías. Las CCAA ya han advertido de que el absentismo tendrá consecuencias para los niños... pero también para los padres. No llevar a los niños al colegio puede conllevar penas de 3 a 6 meses de prisión para los padres o multa, según explica Legálitas.

Según recuerda la firma de abogados, la educación no es obligatoria hasta los 6 años, por lo que antes de esa edad, legalmente, un menor no tiene obligación de estar matriculado. Por tanto, para todos aquellos padres, cuyos hijos sean menores de 6 años y decidan no llevarlos al colegio, legalmente no será un problema.

En este sentido, a pesar de la creencia popular, no existe ninguna obligación como padre o madre para apuntar a un hijo al colegio por el hecho de que el menor esté en el año de curso escolar en el que cumple los 3 años.

Por tanto, inscribir a un menor antes de los 6 años en etapa preescolar tiene carácter voluntario, aunque a la gran mayoría de niños se les apunte al colegio antes de los 6 años por los problemas familiares de conciliación para compatibilizar trabajo y cuidado de los hijos.

Sin embargo, para todas las familias cuyos hijos comprendan edades desde los 6 a los 16 años sí existe obligatoriedad. Así, aquellos padres que decidan que sus hijos no van a asistir a las aulas sí que podrían tener problemas legales al activarse el protocolo de absentismo escolar.