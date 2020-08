Las escuelas tocan retirada: el caos de las CCAA deja un rastro de dimisiones

Este año los docentes no han tenido vacaciones. De marzo a junio, los profesores tuvieron que acelerar hacia una Educación a distancia, con poca escuela en nuestro país. La evolución de la pandemia no ha dado tregua y septiembre toca a la puerta... pero las plantillas aún no tienen instrucciones claras. El Gobierno central ha apalabrado 2.000 millones para blindar las aulas que ingresará el próximo mes en unas CCAA que harán uso de la partida sin condiciones. Pese a que el mando único acabó el 21 de junio, son muchas autoridades regionales las que no han elaborado planes de contingencia y le han pasado la pelota a los directores de los centros. El apremio del virus, la perplejidad e ira de los padres y la crispación de los profesores se han convertido en una olla a presión que ya ha llevado a varias direcciones a presentar su dimisión.

"Aquí casi todo lo que se ha hecho ha pesado sobre los hombros de los equipos directivos". Sandra Fernández, secretaria de Enseñanza de UGT Andalucía, incide en que, desde que acabó el estado de alarma y la vuelta al 'cole' entró en la agenda política, "todas las decisiones están recayendo en los centros". Sin una 'hoja de ruta' definida, los docentes entraron en julio con todo por hacer y un paquete de vagas directrices que no resolvían sus dudas. La teoría está clara. El Ministerio de Sanidad ya publicó una guía al respecto: distancia social de 1,5 metros entre pupitres, higiene de manos, desinfección entre turnos, ventilación, aislamiento de sospechosos... Apenas una batería de consejos no vinculantes y con poco recorrido, que no responde a la realidad de los centros públicos.

Aunque la tranquilidad no reina en ninguna comunidad, algunas han respondido mejor que otras. Con cerca de 4.000 centros públicos, Andalucía es una de las regiones que auguran un septiembre más negro. "La Consejería ha recibido escritos firmados por centenares de centros, urgiendo a resolver unas dudas que, a un mes de las clases, aún no tienen respuesta", asegura Fernández. Las CCAA recuperaron sus competencias hace más de un mes, pero la pelota de los protocolos de la vuelta a clase no ha salido del tejado de unos directores, que no se ven ni preparados ni respaldados, para asumir esta responsabilidad.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional se ha reunido hasta en cinco ocasiones, desde marzo, con las autoridades autonómicas, en el marco de las conferencias sectoriales. En el encuentro del 14 de mayo, según han indicado a La Información fuentes de la cartera, "se acordó la elaboración de diferentes planes de contingencia respondiendo a distintos escenarios en función de la evolución de la pandemia". Las CCAA gestionaron, cada una según su propio guión, la creación de estos protocolos.

En el caso del territorio andaluz, la consejería traspasó esta labor a los mismos centros. "Cada dirección ha sido la responsable de elaborar un plan para su centro, pero los directores son docentes, no sanitarios". La propia guía que publicó el ministerio el pasado mes de junio incidió en este punto: "Cada centro debe tener un Plan de Inicio de Curso y Planes de Contingencia, que prevean las actuaciones a realizar y los mecanismos de coordinación necesarias para los posibles escenarios que puedan darse". La cartera admite a este medio que su función, más allá de estas recomendaciones, se limita al "impulso, orientación y coordinación entre las CCAA".

Sin más control por parte del Gobierno, la gestión de la vuelta a las aulas ha puesto en un brete a las autoridades regionales que, en su mayoría, se han mantenido en el banquillo. La inacción política ha dejado un rastro de varias dimisiones, en centros de Murcia o Andalucía, mientras que fuentes sindicales apuntan a que en Madrid ya suenan tambores de huelga. "En el caso andaluz, los directores no tuvieron unas pautas hasta julio". La vaguedad de dichas instrucciones llevaron a cerca de 300 centros a lanzar una llamada de socorro a la consejería el 27 de julio. Los cientos de directores que respaldaron el comunicado acusaron a las autoridades autonómicas de "deslizar su responsabilidad" en las espaldas del profesorado andaluz.

El SOS de los directores sevillanos Descargar

Pese a la incertidumbre, los directores de los centros han hecho los deberes. "En el mes de agosto, muchos ya han desarrollado el prólogo de unos planes que, a día de hoy, no saben si van a ser revisados", asegura Fernández. El citado comunicado sugiere que la mayoría de los docentes van a mantenerse en primera línea. "No vamos a dimitir de nuestra responsabilidad en una situación como la que vivimos. Pero tampoco vamos a poder asumir papeles para ámbitos en los que no somos competentes", reza el texto.

Frente a la llamada a la calma de las autoridades, los directores andaluces no dudan: no hay medios para garantizar la seguridad. "La Administración Educativa de Andalucía marca unas pautas que no se van a cumplir con las condiciones que actualmente sufren la mayoría de los centros educativos; ni siquiera con las que se están anunciando por parte de la Consejería, pero que a estas alturas –apenas mes y medio antes del inicio de curso- siguen sin concretarse". El comunicado concluía que, sin novedad en el frente, la comunidad educativa se exponía a un elevado riesgo de contagio. El texto movilizó a las autoridades sanitarias, que respondieron con un decálogo cuya vaguedad, una vez más, ha dejado a los docentes en la estacada.

Decálogo de preguntas y respuestas de la Consejería Descargar

La papeleta del referente Covid

De entre todas las funciones que han asumido las direcciones hay una que quita el sueño. "Se recomienda que en cada centro educativo haya una persona responsable referente para los aspectos relacionados con COVID-19". La idea quedó recogida en la guía de prevención del propio Ministerio. El polémico referente Covid, debe asumir la coordinación de los protocolos contra el virus en el centro. La cartera no definió el perfil de esta figura, como tampoco lo hicieron las CCAA. De nuevo, la papeleta recayó en los directores.

"La Consejería apenas concretó que el referente Covid contaría con siete horas semanales para tal función", explica Fernández, "Los directores son los que tienen que seleccionar, de entre los miembros de sus claustros, al profesor que se encargará de esta tarea". La cuestión ha derivado en trifulcas en los centros. Los directores deben señalar y ningún docente quiere desarrollar una función para la que no cuentan con ningún tipo de formación. Lo mismo ocurre con el mecanismo de absentismo. Muchos padres han expresado su falta de confianza en la vuelta al 'cole', así como sus reticencias a enviar a sus hijos a clase en septiembre. En estos casos, una dirección que no se siente en condiciones de ofrecer garantías, debe informar a la familia de que, si su hijo falta a clase, sufrirá consecuencias académicas.

De la llegada de refuerzos tampoco existen certezas. Andalucía, como Madrid, ha prometido el fichaje de centenares de profesores para dar respuesta a una situación excepcional. Los docentes tienen que estar el 1 de septiembre en los centros y no será hasta ese mes cuando está previsto que comience el proceso de contratación. En el caso andaluz, se ha informado de que estos refuerzos -también del personal de limpieza-, tienen fecha de caducidad el próximo 21 de diciembre. Sin certezas sobre los recursos a su alcance ni los refuerzos que armarán sus filas, los directores siguen mirando con miedo a la oleada de rebrotes, con la vista fija en un mes de septiembre donde la marea verde podría volver a tomar las calles.