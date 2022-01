La 'vuelta al cole' arranca con un tercio de los niños vacunados contra la Covid. 

Un 32,1% de los niños de entre 5 y 11 años habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra la Covid-19 hasta el pasado viernes, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Esto significa que horas antes de la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad, tan solo un tercio de los 3,3 millones de escolares en esa franja de edad ha iniciado el proceso de inoculación desde que el pasado 15 de diciembre se les comenzara a administrar el suero.

A tres días del regreso a las aulas en todos los niveles educativos, Sanidad recomendó a las comunidades autónomas que solo apliquen la cuarentena de toda la clase si hay cinco o más infectados o el 20% del alumnado, ya que con cuatro o menos se considerará que son casos esporádicos y no se plantea el aislamiento. Serán ahora las autonomías las que decidan si aplican o no la medida. Alguna de ellas ya ha avanzado sus protocolos, como la de Madrid: en este caso, los alumnos de hasta 12 años que hayan sido contacto estrecho de un positivo no tendrán que guardar cuarentena, sea cual sea su situación vacunal. También se ha manifestado Andalucía, partidaria de relajar las cuarentena, si bien ante la aparición de un brote dejará la decisión en manos de la Consejería de Salud y Familias.

Con esta decisión se busca garantizar y fomentar lo máximo posible la presencialidad en todos los niveles educativos, reforzando el cumplimiento de las medidas de prevención. El cambio, según Sanidad, se adapta a la situación pandémica actual, refleja el importante avance de la vacunación en todos los grupos de edad "y tiene en cuenta que los entornos escolares han demostrado a lo largo de la pandemia ser entornos seguros en cuanto a la transmisión del virus".