Will Smith admite que perdió la cabeza por la bofetada a Chris Rock en los Óscar. 

El actor Will Smith ha reaparecido en televisión tras meses alejado de la vida pública y ha vuelto a hablar de la bofetada que dio al comediante Chris Rock durante la gala de los Óscar a principios de año. "Hay muchas complejidades y matices detrás, pero al final perdí la cabeza y creo que lo que diría es que nunca sabes por lo que alguien está pasando (...) y yo estaba pasando por algo esa noche, aunque eso no justifique mis actos", dijo Smith en el programa 'The Daily Show' de Trevor Noah.

Smith ha hecho estas declaraciones a pocos días de que se estrene su próxima película, 'Emancipation', que supone su regreso a las pantallas tras casi un año inactivo después del incidente. El actor protagonizó la entrega de los Óscar en 2022 cuando golpeó a Rock en el escenario del teatro Dolby después de que éste bromeara sobre la calvicie de Jada Pinkett, esposa de Smith. Minutos después Smith recibía su Óscar por su actuación en 'El método Williams' (2021).

En su reaparición en televisión la noche del lunes Smith dijo que aquel 27 de marzo fue el mejor y el peor día de su vida. "Aprendí que tenemos que ser amables entre nosotros, es difícil y creo que lo más doloroso para mí fue que tome mis dificultades para hacerle difícil el camino a los demás, entendí la frase que dice las personas lastimadas, lastiman a otras personas", explicó. Pese a la disculpa pública que ya en su momento dio Smith y su renuncia como miembro de la Academia, esa institución acordó prohibirle el acceso a la entrega de los Óscar durante una década.