'El Rubio' tras salir de prisión: "No tengo nada que ver con Yéremi"

Hace 13 años pudo haberse llevado a Yéremi Vargas. Nada se sabe todavía. Se trata de Antonio Ojeda Bordón, alias El Rubio. Hoy ya es un hombre libre después de cumplir una pena de cinco años por los abusos sexuales a un menor de nueve años en la localidad de Vecindario en 2012. Sucedió en su propia chabola, a la que lo llevó prometiéndole una bicicleta. A su salida de prisión, nervioso, ha asegurado que "no tiene culpa" ni de lo uno ni de lo otro. "No he hecho nada", asegura. "No lo hice", insiste al ser preguntado por Yéremi.

Nada más salir de prisión las cámaras de Antena 3 han recogido sus primeros pasos: hacer una llamada de teléfono en la cabina que hay en la puerta. No ha logrado contactar con el número al que llamaba. Ya fuera de prisión tres personas le esperaban en un coche, que ha salido rápidamente.

El Rubio continúa siendo el principal sospechoso de la desaparición de Yéremi Vargas hace 13 años cuando jugaba en un terreno contiguo a la casa de sus abuelos en el barrio de Los Llanos en Vecindario, donde podrá volver este hombre que tiene clara la respuesta cuando una periodista le asegura que allí no le quieren: "Eso me da igual, mientras me quiera dios".