BNP Paribas dejará de hacer negocios con empresas de gas y petróleo 'shale'

El banco francés BNP Paribas ha anunciado este miércoles que no seguirá haciendo negocios con empresas cuya actividad principal esté relacionada con el gas o el petróleo de esquisto (shale) en el marco de su apuesta por prestar mayor apoyo a las energías renovables.



De este modo, el mayor banco francés cotizado dejará de financiar proyectos relacionados principalmente con el transporte o la exportación de gas o petróleo procedentes de arenas bituminosas y no financiará ningún proyecto de exploración o producción de gas o petróleo en el Ártico.



"Paribas Group ya no hará negocios con empresas cuya actividad principal sea la exploración, producción, distribución, promoción o comercialización de petróleo y gas de esquisto o procedente de arenas bituminosas", anunció la entidad.



La entidad francesa aseguró que seguirá prestando apoyo a sus clientes del sector comprometidos con la transición energética y prevé que el dinero destinado a financiar proyectos de energías renovables alcanzará los 15.000 millones de euros para 2020, mientras otros 100 millones de euros serán dirigidos a inversiones en 'start-ups' que trabajen en soluciones innovadoras relacionadas con la transición energética.



"Desde hace tiempo somos un socio para el sector energético y tenemos la determinación de apoyar la transición hacia un mundo más sostenible", declaró Jean-Laurent Bonnafé, consejero delegado de BNP Paribas.