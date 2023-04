Las aseguradoras más globales reducen su compromiso con la alianza del 'Net Zero'.

Los grupos y organizaciones que velan por el cambio climático son cada vez más. Desde las alianzas Net Zero hasta medidas lanzadas por Bruselas. Hay ciertos sectores que reciben más presiones que otros, y las aseguradoras y reaseguradoras han comenzado a notarlo. Hace algunos años la ONU ha convocado a la Net Zero Insurance Alliance (NZIA), una plataforma para las principales compañías del sector donde casi 30 organizaciones han apostado por comprometerse con las emisiones cero. Sin embargo, la regulación, la presión y otros factores, han puesto contra las cuerdas a ciertas compañías que decidieron reevaluar sus participaciones.

En un comunicado la empresa reaseguradora alemana Hannover Re, aseguró que después de considerarlo de manera muy exhaustiva, abandonaría la alianza climática global. En el documento la empresa asegura que “independientemente de haber tomado esta medida, Hannover Re sigue comprometida con su estrategia de sostenibilidad, los objetivos asociados, y su apoyo al acuerdo de París”. En 2021 la alemana se había involucrado con los objetivos net zero y marcaron como objetivo conseguir cero emisiones en 2030 y su cartera de reaseguros e inversiones para 2050.

Dos años más tarde, y aunque sigue con ciertos compromisos, la aseguradora ha decidido dar un paso atrás con el NZIA, sin dar detalles claros de las razones de su abandono. Esta empresa se ha convertido en la tercera compañía de los gigantes financieros en decir adiós a la alianza convocada por la ONU. Munich Re, otra de las principales aseguradoras alemanas, también ha retrocedido. Joachim Wenning, CEO de la empresa, sentenció en un documento que mantendrán su línea 'verde' “pero sin exponernos a riesgos materiales antimonopolio (...) es más efectivo perseguir nuestra ambición climática de reducir el calentamiento global individualmente".

Zurich Insurance Group, anunció su retirada de la Net Zero Insurance Alliance a los pocos días de que Munich Re lo hiciera. Aunque los detalles no fueron desvelados, la empresa asegura que busca centrarse en apoyar a sus clientes en la transición: “Después de establecer una metodología estandarizada para medir y divulgar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a las carteras de suscripción de seguros y reaseguros, queremos enfocar nuestros recursos para apoyar a nuestros clientes con su transición”, comenta.

Aunque estas tres compañías no dejan de lado sus compromisos verdes y siguen con sus ambiciones net zero, han optado por dejar la plataforma. Otras aseguradoras miembros, como Allianz y Swiss Re, han comentado que actualmente están analizando sus participaciones, pero no confirmaron si planean abandonar o permanecer en el NZIA. Para el director general de Spainsif, Francisco Javier Garayoa, no existe un factor único para que esta situación ocurra. “Hay que ir al análisis caso a caso, valorando el soporte de su decisión debido a la estrategia de la compañía a corto, medio y largo plazo”.

"La presión regulatoria es un hecho que puede incidir en los costes de adaptación en un momento inicial (...) pero que hay que poner en valor que la regulación aporta seguridad y transparencia al mercado"

El experto ha añadido que hay que tener en cuenta las características singulares propias de cada entidad que se tienen en cuenta a la hora de tomar una decisión de salida en iniciativas como la que se menciona. De acuerdo a Bloomberg, estas acusaciones de antimonopolio presentadas por las empresas podrían haber estado presionadas por los políticos republicanos de algunos estados de EEUU, quienes se han lanzado a una guerra contra las inversiones sostenibles en los últimos meses bajo el lema ‘woke capitalism’.

España mantiene su compromiso

El Net Zero Insurance Alliance cuenta con la participación de tres compañías españolas. En conversación con este periódico, Mapfre, que se unió a esta plataforma en 2022, aseguró que su posición es continuar desarrollando los compromisos adquiridos como miembros de la NZIA. “Si en el futuro hubiera cambios, los comunicaremos”, sentencian. La compañía que ya lleva un año dentro de la alianza, decidió unirse con el fin de alcanzar la neutralidad de emisiones de efecto invernadero para 2050, con cero emisiones netas en sus carteras de suscripción de seguros y reaseguros.

El presidente de la multinacional española, Antonio Huertas, comentó el año pasado que su compromiso medioambiental es “ir elevando la exigencia de sostenibilidad de una manera firme y progresiva”. Para ello ha ido estableciendo diversos criterios de suscripción y definido compromisos de descarbonización con sus clientes. Respecto a la salida de las aseguradoras internacionales, Mapfre ha preferido no comentar porque se trata de decisiones personales de las compañías.

Los miembros de NZIA se han comprometido a hacer la transición de sus carteras de suscripción de seguros y reaseguros a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050, de acuerdo con un aumento máximo de temperatura de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales para 2100. Todo relacionado a ayudar a cumplir con el Acuerdo de París. Generali es otra de las españolas que están en esta plataforma. Ellos también se han marcado como hito la descarbonización de su portfolio de inversiones para alcanzar huella de carbono 0 en 2050. Al igual que Mapfre, se unió a otra de las iniciativas: la Net-Zero Asset Owner Alliance (NZ AOA).

Catalana Occidente dio luz verde a su participación el año pasado, marcando los mismos objetivos de descarbonización e indicando que el sector de los seguros juega un papel clave en la lucha contra el cambio climático, “no solo mitigando los efectos económicos de los desastres naturales, sino también a través de nuestra capacidad de prevención de daños”. Aunque no se descarta la salida de otras aseguradoras de la plataforma, Garayoa precisa que la presión regulatoria es un hecho que puede incidir en los costes de adaptación en un momento inicial, pero que “hay que poner en valor que la regulación aporta seguridad y transparencia al mercado. Lo relevante es contar con un calendario que permita la adaptación al marco regulatorio y no penalice dicho proceso ni la repercusión última del coste en los clientes”, finaliza.