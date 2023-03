El Banco de España duplica el peso de los bonos verdes en su cartera en sólo un año.

En medio de la presión de las gestoras de activos para que las empresas se sumen a los objetivos net-zero y la lucha por la transición energética a nivel global, el Banco de España ha lanzado por primera vez un informe sobre los aspectos climáticos de sus carteras de inversión. En este se refleja que el banco central español ha casi duplicado el porcentaje de bonos verdes sobre la inversión total en las carteras propias en euros en tan solo un año: pasó de un 2,5% en 2021 a un 4,9% en 2022.

El organismo gobernado por Pablo Hernández de Cos destaca que los resultados obtenidos reflejan que este tipo de inversiones se traduce en la financiación de proyectos de energía renovable y de eficiencia energética, entre otros, "lo que puede considerar como una contribución a la reducción de emisiones de GEI, medidas en toneladas de CO2e evitadas21. El BIS calcula ese indicador para sus fondos de inversión verdes", refleja en el documento.

En 2019, el Banco de España entró a participar en el fondo de inversión abierto lanzado por el Banco de Pagos Internacionales (BPI) con el objetivo de incentivar la inversión de los bancos centrales en bonos verdes. La finalidad era incorporar más objetivos sostenibles en la gestión de reservas por parte de los bancos centrales, en línea con sus buenas prácticas de inversión en activos verdes.

Por otra parte, el informe asegura que el Banco de España ha reducido un 7,7% la huella de carbono de su cartera en los últimos 3 años (2019-2022), garantizando que los activos mayoritarios de su portafolio corresponden a agentes caracterizados por una baja intensidad de carbono. Además, se ha comprometido a continuar en esta línea y ha puesto en marcha múltiples iniciativas "tanto desde el ámbito público como desde el privado, con el objetivo de facilitar la movilización de los recursos necesarios para la transición hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)", enfatizan.

El documento hecho público este miércoles divulga los criterios medioambientales aplicados a las inversiones no relacionadas con la política monetaria, también está relacionado con los principios de inversión sostenible y responsable (SRI por sus siglas en inglés). Estas normativas están en línea con las recomendaciones de la Network for Greening the Financial System (NGFS), red de la que el Banco es miembro desde abril de 2018, y sigue las recomendaciones de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) en cuanto a gobernanza; estrategia; gestión de riesgos; y métricas y objetivos.

Además, el Banco de España participa de la posición común adoptada por el Eurosistema en febrero de 2021 con respecto a la aplicación de los principios SRI a las carteras denominadas en euros que no estén relacionadas con la política monetaria. El supervisor recuerda que el Eurosistema se comprometió también a realizar un ejercicio de divulgación anual con información climática respecto a estas carteras utilizando un marco común basado en las recomendaciones de la TCFD, por lo que el documento forma parte de este compromiso de transparencia.

Por último, el supervisor afirma que está comprometido a largo plazo con el objetivo de descarbonización de sus carteras de inversión y la consecución de carteras neutrales en carbono en 2050, alineándose con los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos de neutralidad climática definidos en la Ley Climática Europea. "Este objetivo de largo plazo se irá complementando con el establecimiento de objetivos a plazos más cortos y referidos a indicadores concretos (...) y se plantea (el Banco de España) como objetivo intermedio y de más corto plazo aumentar el peso relativo de su cartera SRI", finaliza.