Las eléctricas piden una retribución a las redes que acompañe su nivel de inversión.

Redes, redes y más redes. Las compañías eléctricas tienen claro que son el "eje vertebrador" de la transición energética y por ello demandan más inversiones y una mayor retribución retribución regulada, en un contexto inflacionista en el que los costes de capital son muy elevados.

Así lo manifestó este martes la directora de regulación de la patronal de las grandes eléctricas (Aelec), Marta Castro, durante el I Foro Clima de La Información, organizado en colaboración con Cepsa, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Banco Santander. "El plan retributivo en redes está sufriendo límites y hay un retraso importante en el reconocimiento de las inversiones. Ahora se están reconociendo inversiones de hace cinco años", señaló Castro.

En este sentido, la directiva tiene claro cuál es el camino: un modelo retributivo que vaya parejo a las inversiones y otorgue seguridad jurídicas a las compañías. "Hay que garantizar el reconocimiento del coste de capital acorde con la comunidad financiera actual, en un momento convulso que responde a una situación más estructural que coyuntural. Los tipos de interés altos han venido para quedarse por un tiempo y la tasa de retribución se queda en niveles muy bajos respecto a los costes de capital", advirtió.

Castro indicó que otros países sí están actualizando costes. "Puede que haya movimiento de inversiones a otros países que sí reconozcan una mayor retribución. Necesitamos acompasar esta retribución con un acceso flexible para los consumidores", avisó. Aelec, que integra a Iberdrola, Endesa y EDP, ya ha reclamado que se fije una retribución a las redes eléctricas que se ajuste a la inflación y se establezca un marco regulatorio que fomente las inversiones.

La actual retribución de las redes eléctricas, que engloba el periodo 2020-2025, fija una tasa financiera del 5,58%, establecida por la Circular 2/2019 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esto supone una reducción del 4,1% para la distribución y del 5% para el transporte en comparación con el periodo anterior. Además, a esa rebaja hay que añadir la provocada por la nueva metodología, que termina representando un recorte total del 4,5% y del 7,3%, respectivamente.

Ahora, bajo un contexto macroeconómico inflacionista y con continuadas subidas de los tipos de interés, el sector reclama a Competencia que adecúe la retribución a la actual coyuntura y que la nueva planificación, en la que ya se está trabajando y entrará en vigor en 2026, no sea a la baja. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) estima unas inversiones en este apartado de unos 53.000 millones de euros, en torno al 18% del monto tota que se movilizará hasta 2030.

España no actualiza la tasa financiera con la inflación y esta es menor a la de países vecinos como Francia, que está en el 7%. "Es necesario poner remedio a esta situación, que deja al país en desventaja, una vez que arranque el nuevo ciclo regulatorio en 2026", indican otras fuentes del sector consultadas por este medio. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que por cada euro invertido en renovables hay que invertir un euro en redes, mientras el PNIEC fija la ratio en 0,45 euros.

En España hay un límite de inversión en redes asociado al PIB

Además, en el país hay un límite de inversión en redes de distribución que está ligado al PIB, por lo que solo se permite invertir el 0,12%, lo que equivale a unos 1.500 millones de euros. Según el sector, las inversiones deberían situarse entre los 2.500 y 3.500 millones. "El acceso, la conexión y la planificación no favorecen la conexión de los consumidores (centros de datos, electrolizadores, fábricas baterías…), la planificación está obsoleta, se necesitan inversiones anticipadas para dar cabida a todas las renovables", señalan las fuentes consultadas.

De su lado, el director de Regulación de Iberdrola, Patxi Calleja, destacó a las renovables como el valor más importante para que la industria consiga la descarbonización, gracias a un precio fijo y a largo plazo mediante contratos de compraventa, los denominados PPA. No obstante, Calleja dijo que sin almacenamiento la industria no podrá conseguir el objetivo de ser cero emisiones. "Sin almacenamiento no hay posibilidad de descarbonizar la industria y hay que pasar del papel a la acción. ¿Y qué hace falta para que las renovables lleguen a todos? Redes, se necesita un plan estratégico para las redes", recalcó.

La responsable de Regulación de Hidrógeno Verde de Cepsa, Olivia Infantes, indicó que España no debe perder la oportunidad de producir las "moléculas verdes" que servirán, entre otras cosas, para descarbonizar el transporte pesado. La directiva hizo hincapié también en que hace falta una mayor demanda para seguir integrando renovables en el sistema. "La descarbonización y transición energética se basa en las redes y un 'permitting' ágil", remarcó. En este sentido, insistió en la importancia de que para que los proyectos industriales sean una realidad en España se necesita agilizar el suministro eléctrico mediante la concesión de puntos de acceso y conexión.

"Hace falta almacenamiento y que haya seguridad de que todo lo que se va a producir se va a consumir. También se deben potenciar otras soluciones como el biometano, que han quedado renegadas dada la capacidad y potencial que tiene España. El sistema gasista aporta flexibilidad y capacidad de almacenamiento energético, y esto no lo podemos olvidar. No debemos partir de apriorismos, debemos buscar la solución más adecuada para cada momento y que sea mejor para el consumidor", señaló el responsable de Regulación Negocio Eléctrico España de Naturgy, Jorge Urbano.

Revisión de la fiscalidad y de la factura de la luz

La directora Financiera y de Regulación en Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Cristina Torres-Quevedo, se manifestó en la misma línea. "Necesitamos una mayor flexibilidad en la planificación para las redes de distribución, no podemos tener una cada cinco años al ritmo que va el sector", apostilló. También demandó una revisión de la fiscalidad del sector y de la parte fija y variable de la factura de la luz. En su opinión, a través de las renovables, España debe centrar sus esfuerzos en crear y fortalecer su industria, así como atraer de fuera. "No solo debemos hacer que nuestra industria sea más competitiva, sino también atraer de fuera, que la industria quiera venir donde se está generando energía barata. Queremos que la industria venga y genere riqueza a nivel local", reiteró.

