Las empresas se lanzan a reducir la huella 'escondida' de CO2 de sus campañas online

La reducción de emisiones es una meta que todas las compañías deben cumplir para los próximos años. No solo por ayudar al planeta, si no porque cada día existen más normativas que indican que deben eliminar todo este tipo de producciones para 2030 y al cien por cien para 2050. El Acuerdo de París, Fit to 55 o el European Green Deal son solo algunos de los pactos que marcan el paso a los países para avanzar hacia la descarbonización. Sin embargo, existe una huella de CO2 ‘escondida’ de la que no todas las empresas son conscientes. Se trata de las emisiones que producen las campañas de publicidad digitales, y que algunas de las grandes organizaciones internacionales ya se lanzan a eliminar.

La cantidad de emisiones que produzcan este tipo de ‘spots’ dependerá de diversos factores. La startup Impact+, destinada a medir y reducir el impacto medioambiental de la publicidad online de las empresas, indica que existen tres pilares fundamentales para hacer un análisis general y conseguir un descenso de estas producciones. En primer lugar, está el tipo de conexión utilizado: redes como 3g, 4g, 5g o WiFi pueden incidir en la cantidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que una empresa o persona genere. Por ejemplo, dirigirse a un usuario que esté usando conexión WiFi, permite consumir dos o tres veces menos la energía que un usuario que usa datos móviles.

En segundo lugar, los resultados dependen del dispositivo que se esté utilizando y será proporcional al tamaño que tenga. “Necesitamos saber cuál es el usuario al que se le pasa el anuncio y qué dispositivo usa: teléfono inteligente, tabletas, computadoras portátiles o TV. Quien utiliza un smartphone consumirá mucho menos que una televisión conectada”, indica Marion Cardona, cofundadora y directora de operaciones de Impac+. Y en tercer lugar, bajar el peso de la creatividad sin quitar calidad al producto final es fundamental en términos de impacto ambiental. “Los efectos serán completamente diferentes según las diferentes métricas y entornos. ¿Qué dispositivo, qué creatividad, qué socios? ¿Será TikTok o Meta? No es lo mismo”, añade.

Para conseguir un resultado, la startup calcula el consumo de electricidad en kilovatios, y luego los cruza con la intensidad de carbono que va ligado a los recursos que están siendo utilizados (carbón, combustible, viento, entre otros). Así ha conseguido reducir más de un 50% de emisiones de diferentes empresas. En España su primer cliente ha sido L'Oréal. La empresa francesa de cosmética y belleza ha sido una de las que ha tomado las riendas para apostar por el camino ‘net zero’ y ha firmado una alianza con la tecnológica para seguir en este camino. Gracias a este pacto ha conseguido una reducción del 43% en emisiones de gases de efecto invernadero.

Específicamente, L'Oréal España ha implementado optimizaciones creativas en varias de sus campañas digitales- entre ellas con marcas como Garnier, Biotherm o Kerastase- donde ha reducido el peso de su creatividad obteniendo la misma calidad percibida por el usuario final y la misma eficiencia de los medios. Con este tipo de medidas, la francesa consiguió atenuar un 30% las emisiones de GEI de las creatividades optimizadas. “Si L'Oreal escala este aprendizaje a todas las campañas que realice a futuro, podemos llegar a un mínimo del 30% y seguir avanzando. La idea es demostrarle a la industria que esto funciona”, sentencia Vincent Villaret, CEO y cofundador de la startup.

Poner el foco en eliminar emisiones de campañas online puede reducir la mitad del consumo de energía de la empresa, sin afectar el rendimiento comercial.

Hace años que L’Oréal se ha comprometido con la sostenibilidad y creó su programa 'L’Oréal for the Future' con el fin de reducir un 50% por unidad de producto terminado sus emisiones GEI; eliminar la mitad de las emisiones con sus principales proveedores para 2030, y que todas sus fábricas sean neutrales en carbono para 2025, entre otros. La francesa con estos objetivos se ha comprometido a bajar los puntos de alcance 1 y 2 y con su alianza con Impact+ busca poner el foco en las de tipo 3 (las demás emisiones indirectas que pueden ser producidas en la cadena de valor de una compañía). Al igual que ellos, otras grandes compañías internacionales como IAB Europe, Heineken Francia, Adot, Danone o Azerion también se han sumado a reducir su impacto publicitario online en los últimos años.

“Queremos ayudar a todos los grandes grupos que tienen una estrategia de responsabilidad social corporativa (RSC) a conseguir sus objetivos”, sentencia Villaret. Además, los cofundadores hacen un llamamiento a que las organizaciones se sumen a reducir estas emisiones ‘escondidas’, para alcanzar la meta del Acuerdo de París y adelantarse a las obligaciones normativas y conseguir mitigar la mitad del consumo de energía de la empresa, sin afectar el rendimiento comercial. “Cada paso cuenta ahora. Nosotros lo vemos como una nueva oportunidad para actuar y hacerlo rápido porque el tiempo corre y tenemos mucho por delante. Esa es nuestra apuesta desde hace años y nos mantenemos firmes con ello”, finaliza la responsable de comunicación externa de L’Oréal España, Rosa Díaz.