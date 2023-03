ClimateTrade, 011h, Solum... Las startups españolas que se suben al carro sostenible

Diversas compañías han comenzado a implementar pilares sostenibles en sus estrategias con el objetivo de lograr la descarbonización, net-zero, y diferentes componentes que ayudan a combatir el cambio climático. Todo ello, de la mano de algunas de las medidas que han creado gobiernos a nivel global, como es el caso de la Unión Europea junto con Naciones Unidas o a nivel local, como es el caso de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Para implementar todas estas medidas, el ámbito tecnológico ha sido de gran ayuda para progresos como estos, y las startups españolas han sido claves en estos desarrollos.

Cada día nacen nuevas 'climate-tech' y España se ha ido haciendo un hueco en este ámbito. En este sentido, la directora del eMobility Expo World Congress, Sandra Infante, indica que las startups a nivel general son proyectos innovadores que “buscan dar respuesta a las necesidades del mercado y a los desafíos actuales”. Este es el caso de ClimateTrade, un 'marketplace' climático que utiliza tecnología 'blockchain'. En sus objetivos de descarbonización, facilita la financiación de proyectos de compensación de carbono y de regeneración climática alrededor del mundo. La firma ya cuenta con presencia a nivel internacional y se ha ganado la confianza de diversos inversores y clientes como Telefónica, Meliá Hotels International, Sacyr... entre otros.

Por su parte, DooGood fomenta la cultura sostenible de las compañías y les ayuda a cumplir los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Cuenta con el apoyo de empresas del Ibex 35 como Fluidra, BBVA, Siemens Gamesa, y con su plataforma de suscripción entrega métricas de 'engagement', métricas trazables de ESG y análisis de reputación, entre otros. Por otro lado se encuentra 011h, startup dedicada al diseño de edificios neutros en carbono. Se convirtió en la primera apuesta del fondo apoyado por el ICO, Andrómeda, que está destinado a compañías 'tech verdes'. Varias de ellas están especializadas en energía renovable: Solum, Stemy Energy, y una de las pioneras en este ámbito fueron Holaluz antes de ser cotizada o RatedPower.

Otras startups miran más hacia el lado de la movilidad sostenible. El ‘Hyperloop’ español, Zeleros, ha ido creciendo con el tiempo hasta convertirse en los líderes de este modelo para viajar que ya es conocido como ‘el quinto medio de transporte’. Otros ejemplos son Hydros Power, que entrega soluciones de hidrógeno con el claro objetivo de redefinir el concepto de energía y llevar el hidrógeno a cualquier lugar; Theo, un robot triciclo semiautónomo, libre de emisiones, optimizado para los carriles bici, y que maximiza la funcionalidad y la seguridad, y Rhyde, startup de patinetes y bicicletas reacondicionadas que busca reducir la cantidad de e-waste generados por la movilidad urbana y evitar las emisiones de efecto invernadero de la fabricación de nuevos vehículos son otras tres.

Para este tipo de categoría se organiza el eMobility Startup Forum, una competición entre las empresas emergentes más innovadoras que han presentado las soluciones y modelos de negocio con base tecnológica más disruptivas en movilidad sostenible. La directora del evento señala que para todas las empresas el compromiso ambiental, social y ético canalizado a través de estrategias ESG son fundamentales para afrontar el reto actual. Es por este motivo que la colaboración compañía tradicional- startup es clave, porque "son capaces de ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles que impulsan a otras firmas a abordar sus desafíos medioambientales y también pueden proporcionarles servicios de asesoramiento sobre cómo mejorar su sostenibilidad ambiental”.

Los fondos apuestan por ellas

"Además, cada vez hay más inversores y consumidores que buscan apoyar empresas que se preocupan por el medio ambiente y la justicia social”, comenta a La Información Infante. El año pasado un estudio de Amazon, encargado a FTI Consulting reflejó que el 85% de los inversores españoles reconoce su intención de invertir en startups sostenibles. También existen ciertas gestoras tanto españolas como internacionales que elevan su apuesta por las startups ‘verdes’ y se han lanzado a crear fondos destinados a empresas que aporten al cambio climático. Por ejemplo, Redeia creó el año pasado, de la mano de su plataforma tecnológica Elewit, un vehículo especializado en compañías sostenibles. Para este objetivo decidieron hacer una alianza estratégica con Cardumen Capital, gestora de inversiones alternativas y Adara Ventures, capitaneado por Alberto Gómez y Nicolas Goulet.

El Fondo Next Tech (ICO) no se queda fuera de esto. Con su apoyo de 100 millones de euros al fondo de Beatriz González, Andrómeda, que busca acelerar la transición energética y la sostenibilidad. En total, tendrá un tamaño de 300 millones de euros. Además cuenta con el respaldo de Iberdrola (a través de Perseo) que ha sumado otros 100 millones y de Nortia Capital. Desde su lanzamiento ya ha realizado cuatro inversiones en startups: Seabery; Recycle; Pachama, y 011h. Seaya Ventures, con otros de sus vehículos, ya había invertido en otras empresas ‘eco’ como Clarity AI, Wallbox, RatedPower o CrowdFarming.

El Banco Santander también se subió al carro verde con el objetivo de crear un fondo de 125 millones de euros para inversión enfocado a la transición energética y dirigido a sus clientes de banca privada. Fue fundado junto a EIT InnoEnergy, que está capitaneada por Santiago Gil y Gil, director senior de inversiones. Así varios de estos inversores han puesto dinero sobre la mesa y han apostado por distintas startups nacionales como Designable, C02 Revolution, Reforestum, Green Urban Data, BeePlanet Factory, CoCircular, Gravity Wave, Flexidao, Too Good To Go, Bamboo Energy, entre otras.