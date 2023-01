Las gestoras 'boutique' rivalizan con las firmas extranjeras en rentabilidad ESG

Los fondos de inversión de las pequeñas gestoras ‘made in Spain’ despuntan en el mapa de la ESG. Algunas de las apodadas como gestoras ‘boutique’ logran que los productos que siguen una estrategia socialmente responsable saquen provecho a la tendencia alcista de la bolsa, con rentabilidades de doble dígito. Entre ellas se encuentran Creand AM, Renta 4 Gestora o Magallanes Value Investors que, a través de sus fondos estrella, compiten directamente con las firmas extranjeras que operan en España.

La rentabilidad de las gestoras españolas que invierten en ESG, es en promedio del 3,15% en 2022, más de un punto por debajo de las obtenidas por las compañías foráneas que operan en España (+4,21%). Sin embargo, esto no ha impedido que algunas de ellas registren ganancias superiores a la de las principales plazas europeas, en las que el Ibex 35 figura como segundo parqué con mayores subidas (+8,97%), solamente por detrás de Italia (+9,18%) y le pisen los talones a las gestoras extranjeras que también invierten en el ámbito nacional.

Alcalá Multigestión Garp encabeza esta lista con unas ganancias superiores al 13% en lo que va de 2023. Impulsado por el grupo andorrano Creand Wealth Management, figura el primero en el podio y consigue mantener el liderazgo de 2022, cuando se coronó como el más rentable de todo el año, tras obtener un retorno del 95% con un patrimonio de apenas 17 millones de euros.

La inversión sostenible busca sacar el máximo partido a las subidas que imperan desde el arranque de 2023, mientras el mercado sigue pendiente del comportamiento de la inflación y las pistas que revelan los bancos centrales acerca de sus próximos movimientos en lo que a tipos de interés se refiere. Un escenario en el que Renta 4 Megatendencias-Tecnología también exprime el 'rally'. Puesto en marcha por Renta 4 Gestora, este se coloca en segundo lugar con una rentabilidad del 12,3%.

Completa la terna Magallanes European Equity que, bajo los patrones de inversión que dicta el artículo 8 del Reglamento de Divulgación de las finanzas sostenibles, se apunta un alza del 10,1%. Su patrimonio asciende a 204 millones. De esta cantidad, un 75% se destina a renta variable, especialmente en Europa, donde se invierten hasta tres cuartas partes, mientras que el resto del citado montante apuesta por países de la OCDE y economías emergentes. Apuestan por cualquier tipo de compañía, con independencia de su capitalización, aunque siempre con la perspectiva de revalorización a medio y largo plazo.

Estas cifras compiten con fondos como Morgan Stanley Investment Funds - Global Endurance (+14,8%) o Fisher Investments Institutional Emerging Markets, que se anota un alza del 14,5% desde el pasado 2 de enero. En la misma línea Carmignac China New Economy rebota otro 14,5%. Radicado en Francia, el grueso de su estrategia se enfoca en compañías de China Continental, empleando al menos el 75% de su capital en esta región.

Más de un tercio de los fondos españoles lleva el sello ESG

La inversión en fondos sostenibles tampoco ha escapado de las turbulencias de los mercados financieros. Los doce meses para el olvido tanto de la renta fija como variable ha provocado que pierda un 8,2% de su patrimonio. A cierre de diciembre esta categoría sumaba un montante de 113.500 millones, 10.000 millones menos con respecto a finales de 2021.

Según los datos recabados por VDOS, los productos impulsados en España que solo incluyen en su cartera valores que aplican criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en su actividad ya representan más del 36% de los fondos nacionales declarados en España. En este sentido, la tipología mixta se impone, con un 40,8% de cuota, mientras que solo variable o fija canalizan el 27% cada uno.