Ignis, IB Vogt y Greenfield lanzan tres plantas solares en Barcelona de 200 MW

El 'boom' solar continúa. Cataluña tendrá cuatro plantas fotovoltaicas nuevas con una potencia conjunta de 200 megavatios (MW). En concreto, Ignis y la alemana IB Vogt están desarrollando las instalaciones fotovoltaicas de Aspilera, Matacán y Escribano con una potencia de 50 MW cada una en los municipios de Bellprat, Sant Martí de Tous, Jorba y Òdena, pertenecientes a la comarca de Anoia (Barcelona), según ha podido saber La Información.

Además, Greenfield PV, empresa conjunta de Smartenergy y el Grupo Prodiel, construirán la planta llamada Castellfollit, con una potencia de 43,77 MW, en el municipio de Castellfollit del Boix perteneciente a la comarca de Bages (Barcelona). La firma sevillana y el inversor suizo crearon la joint venture en abril del año pasado orientada al desarrollo de una cartera de proyectos solares de más de 4 gigavatios (GW) en España. Bajo este acuerdo, Smartenergy también se hacía con una cartera de más de 1 GW de proyectos de energía solar fotovoltaica de la empresa presidida Angel Haro, presidente también del Real Betis Balompié.

Todos los proyectos se abrirán a reservas de inversión en la plataforma Fundeen a finales de febrero o principios de marzo, según cuenta a este medio el jefe de inversión de la compañía, Carlos Vitoria. Recientemente autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como proveedor europeo de servicios de financiación participativa, la plataforma fintech ayuda a inversores y promotores a desarrollar proyectos relacionados con las energías renovables a través de crowdfunding.

Proyecto con Endesa

Vitoria explica que la idea es que particulares, empresas y organismos públicos de la zona donde se vayan a instalar la planta solar o el parque eólico puedan participar y obtener una rentabilidad. Por ejemplo, uno de los proyectos más importantes de Fundeen es el anunciado con Endesa a principios de este año. Próximamente se abrirá a inversión el parque eólico Galatea del Alt Empordà (Girona) y las personas interesadas en formar parte del proyecto podrán hacerlo vía préstamo a la empresa promotora y propietaria del proyecto, Enel Green Power España.

Los municipios donde se instalarán los aerogeneradores e infraestructuras de evacuación del parque eólico son La Jonquera, Agullana, Capmany, Biure, Pont de Molins, Llers, Vilafant y Figueres (Girona). Según Fundeen, se podrá invertir entre 500 y 2.500 euros, y la rentabilidad será fija de hasta el 5,50% con un periodo de inversión de 10 años. Es un préstamo "100% garantizado mediante garantía corporativa emitida por Endesa, de calidad Investment Grade (BBB+, Standard & Poor's)". Por su parte, el resto de municipios del Alt Empordà podrán participar del mismo instrumento financiero con una rentabilidad fija del 4,5%.

Endesa salva así la obligación de Cataluña de que todos los parques solares o eólicos de más de 5 MW deben ofrecer al menos un 20% de la propiedad del proyecto a agentes locales, ya sean ayuntamientos o vecinos del municipio. Es la vía propuesta por el Govern para evitar el rechazo local que ha forzado las últimas moratorias aprobadas por la Generalitat. Baleares y Navarra también han desarrollados leyes que obligan a abrirse a la participación local, pero se espera que a lo largo de este año otra buena cantidad de comunidades autónomas implementen su regulación, según Fundeen.

Para poder sacarlo a financiación, el promotor hace llegar a Fundeen un proyecto que cuenta ya con todas las licencias y permisos necesarios para llevar a cabo su construcción. Por su parte, el equipo de la compañía fundada por Nacho y Adrián Bautista lo analiza desde un punto de vista técnico, financiero y legal-administrativo para comprobar su viabilidad y verificar que es una oportunidad atractiva para sus inversores.

"Queremos democratizar el acceso a la inversión en proyectos renovables, que hasta la fecha en España estaban muy restringidos a determinados actores, family office, grandes fondos de inversión... No existía la posibilidad de que el ciudadano de a pie contribuyese o participase en la rentabilidad y los beneficios que estas inversiones están dando y van a seguir dando durante, probablemente, muchas décadas", señala el directivo. Fundeen obliga a una inversión mínima de 500 euros y establece un límite máximo del 10% del valor del proyecto. También da la posibilidad de participar a personas jurídicas siempre y cuando estén afincadas en la zona donde se levante la instalación.

Posible venta

Por otro lado, Vitoria indica que la empresa no está buscando activamente cerrar una nueva ronda de financiación. En 2021, ya cerró una de 1,2 millones de euros en la que participó el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y el Grupo Enhol, así como varios inversores particulares. "No está previsto que en 2023 tengamos necesidades de financiación", añade. No obstante, no descarta que en un futuro se produzca la venta de una parte mayoritaria de la empresa como "ruta de salida natural de una startup".

Fundeen gana dinero como comisionista y el promotor tiene la libre elección de verter la energía que genere la planta directamente a la red o firmar un contrato de compraventa a largo plazo, lo que se conoce en el sector como PPA (Power Purchase Agreement) y un mercado del que España es líder en Europa.