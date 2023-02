Las ONG aceleran en litigiosidad climática y eligen al sector financiero

La litigiosidad medioambiental continúa en auge y después de los procesos que se han visto contra algunas petroleras la corriente llega a las entidades financieras. Las organizaciones medioambientales Oxfam, Friends of the Earth y Notre Affaire à Tous han presentado una demanda conjunta contra el banco BNP Paribas. Según defienden estas ONGs, la entidad ha incumplido la ley francesa que, desde 2017, exige a las entidades que no lleven a cabo acciones que perjudiquen el medioambiente.

Según recoge la querella de las organizaciones, BNP habría infringido la normativa al apoyar la financiación del sector de combustibles fósiles. En concreto, tal y como recoge Bloomberg, la entidad cuenta con 23.700 millones de dólares en préstamos vivos con la industria del petróleo y el gas.

Además, el banco francés habría ignorado los requerimientos precedentes de las tres asociaciones para poner fin a sus actividades "climaticidas" (las que involucran financiar combustibles fósiles), motivo por el cual, transcurrido sin respuesta el plazo previsto por la ley (tres meses), los denunciantes tienen derecho a recurrir a la Justicia.

Este conflicto judicial no es el primero con perfil carácter climático. De hecho, cada vez se registran más este tipo de casos. Sin embargo, se trata de la primera demanda presentada contra un banco comercial por este tema, ya que únicamente existen litigios contra instituciones financieras públicas. Según señala Bloomberg, las demandas judiciales han incrementado como modelo para llevar a cabo el activismo climático en los últimos años.

De hecho, desde 2012 a 2021 se han registrado un total de 161 casos, ya que se pasó de 77 procesos a 238. Además, frente a la caída del 18% de este tipo de litigios en 2022, las expectativas son que después de que la normativa climática se refuerce a nivel mundial, los casos crezcan considerablemente de nuevo.

Denuncia por deforestar la Amazonía

Notre Affaire À Tous y Comissao Pastoral da Terra (CPT) anunciaron también este lunes que habían presentado una denuncia ante el Tribunal Judicial de París contra el banco BNP Paribas por prestar servicios financieros al gigante brasileño de la carne Marfrig, señalado por contribuir a la deforestación de la Amazonía y a la violación de derechos humanos allí.

Las ONGs justifican su iniciativa judicial porque consideran que la entidad viola de esta forma de nuevo la legislación francesa, que desde 2017 impone a sus multinacionales un "deber de vigilancia" sobre la implicación de sus actividades. En concreto, esa normativa obliga a "medidas de vigilancia razonables que permitan identificar los riesgos y prevenir ataques graves contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, la salud y la seguridad de las personas así como contra el medio ambiente, y que resulten de la empresa y de las empresas que controla", explica EFE.

Los denunciantes afirman que los proveedores de Marfrig han llevado a cabo "una deforestación ilegal y grave de la Amazonía, pero también han acaparado tierras en "territorios autóctonos protegidos" y han aplicado en las explotaciones ganaderas el "trabajo forzado". Citan un estudio realizado por el Centro de Análisis para la Delincuencia Climática (CCCA, en sus siglas en inglés) sobre dos plantas de acondicionamiento de carne de Marfrig entre 2009 y 2020.