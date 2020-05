¿Cómo debe vestir un gentleman según las mujeres?

Martina Klein. Modelo.

La corbata. La corbata es y ha sido sinónimo de distinción y clase; por eso, aunque no las use de forma habitual, el hombre elegante y versátil ha de tener varias en su armario y saber elegir las ocasiones para lucirlas y combinarlas. Como profana del protocolo y de la liturgia, lo que más me atrae de ese trozo de tela es su forma de relacionarse con el cuello masculino: el lapso mágico en que toma vida y lo serpentea para obedecer a una fórmula que la convierta en nudo, y cuando finalmente la propia mano, o una ajena, introduce los dedos en el jeroglífico del nudo y lo soluciona a la inversa.