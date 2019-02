Álvaro Bautista hace historia al debutar con victoria en el Mundial de Superbikes

El piloto español Álvaro Bautista (Ducati) ha hecho historia este sábado al vencer en su estreno en el Mundial de Superbikes y llevarse la primera carrera del campeonato, disputada en Phillip Island (Australia), con casi 15 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, el británico Jonathan Rea (Kawasaki).

De esta manera, el talaverano logra la mayor renta entre el ganador y el segundo clasificado en una carrera en seco en la historia de Phillip Island -14.983 segundos-. Además, se convierte en el primer piloto español en liderar el mundial desde que Carlos Checa lo consiguiera en 2012 después de la primera carrera en Monza (Italia).

Además, Bautista se une al grupo de pilotos que ha ganado en su primera carrera en WorldSBK y es el primer piloto de Ducati en lograrlo desde que John Kocinski lo hiciera en Misano en 1996. En general, el último que había conseguido la hazaña había sido el italiano Max Biaggi en Catar en 2007.

El español, de 34 años, lideró de principio a fin la carrera, en la que vio la bandera a cuadros por delante de Rea, vigente campeón, y del italiano Marco Melandri (Yamaha). "Sin duda, la sensación es fantástica, estoy muy contento con esta victoria porque es mi primera carrera en World Superbike. Hemos trabajado muy duro durante los tests invernales; ¡Mi equipo y Ducati ha trabajado al máximo para darme una moto competitiva ya en la primera carrera!", señaló Bautista tras la prueba.

El excampeón del mundo de 125 c.c. no ocultó su sorpresa por sus tiempos. "Era la primera vez que se rodaba en esta pista con la moto nueva, pero me he sentido muy bien desde la primera vez. ¡Puedo mantener el ritmo durante muchas vueltas, y no es fácil porque tienes que forzar! Veremos mañana, porque creo que mis rivales empujarán más en la carrera Tissot Superpole porque hay menos vueltas. ¡En cualquier caso, intentaremos mantener este nivel en las próximas dos carreras!", indicó.