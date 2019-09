Oriola: "Argentina defiende al límite, hay que estar preparados para todo"

Pierre Oriola, jugador de la selección española de baloncesto, dijo en la previa de la final del Mundial que este domingo, frente a Argentina, tendrán que estar "preparados para todo" porque son un oponente "muy duro, compacto y que te exige al máximo". En un encuentro con la prensa en el hotel de concentración de España en Pekín, el interior del Barcelona Lassa recordó que el combinado albiceleste defiende "muy, muy bien, al límite de sus posibilidades e incluso más", lo que obligará un esfuerzo extra al grupo que dirige Sergio Scariolo.

"Va a ser un partido bonito contra un equipo que juega muy bien al baloncesto, que ha creído como nosotros que podía hacer un muy buen Mundial y así ha sido, los dos sin perder un solo partido estamos en la final y estamos contentos", añadió Oriola, que prevé una final "muy intensa durante los cuarenta minutos".

Preguntado por qué hay que hacer para sumar la segunda medalla de oro en un Mundial, respondió que siendo ellos mismos "y respetando a un rival que se ha merecido llegar donde está haciendo un muy buen baloncesto, defendiendo muy duro y con dos jugadores por encima de los demás como Campazzo y Scola".

"Pero al final nos tenemos que fijar en nosotros mismos, hacer muy bien las cosas, en ataque creo que tenemos que ser nosotros y dejarnos ir y, sobre todo, la clave está detrás. Si detrás somos nosotros como ante Serbia e Italia será mucho más fácil", reflexionó.

"No me imaginaba estar en el Mundial, ya era un sueño estar aquí y estar en la final es una pasada, pero no quiero quedarme solo en eso, en jugar una final, sino que quiero ganarla y poder decir que somos campeones del mundo", concluyó el internacional español.