El noble gesto de un triatleta que busca ahora fondos para ayudar a su hermano

Diego Méntrida vuelve a ser el centro de los focos. Ya lo fue en septiembre por un gesto de deportividad inolvidable en el que dejó pasar a un triatleta rival que una curva antes de la meta confundió el camino. Méntrida iba cuarto y podía haber subido al pódium, pero decidió esperarle. Ahora está detrás de otro noble gesto: una campaña para recaudar fondos que ayude a la Fundación del Síndrome de West, la enfermedad rara que padece su hermano Carlos. El proyecto se llama 'Running for west'.

Este atleta de 21 años huye de la palabra fama. "Quizá en su momento", asegura. La decisión de esperar a su rival tras un despiste le pareció "normal, lo más justo". Asegura que ya había interiorizado que iba a ser cuarto y no era justo acabar tercero". Lo que podría haber sido una anécdota más corrió como la pólvora después de que Will Smith lo difundiera. El planeta entero conoció su hazaña, entre ellos Raúl, CEO de Zertior, que días después de lo sucedido decidió llamarle para preguntarle cuál era su sueño y ayudarle a cumplirlo. "Ayudar a mi hermano Carlos, sin duda", respondió.

Carlos tiene 23 años, dos más que Diego, "pero es como un niño pequeño y sufre el síndrome de West". Se trata de una enfermedad rara "que ya no padece pero ahora tiene una epilepsia fármaco resistente". Relata el pequeño de los Méntrida que "esta enfermedad tiene muchos casos diferentes y puede derivar en otras. Siendo realistas "lo de mi hermano no tiene cura y su pronóstico es malo".

Pero lejos de resignarse ahora lucha para recaudar dinero para la fundación que lleva el nombre de este síndrome. "Carlos me ha enseñado a valorar las cosas verdaderamente importantes de la vida", reflexiona. En cuanto a lo deportivo, Diego quiere seguir subiendo en el triatlón, tras seis años practicándolo haciendo malabares para conciliar a diario bicicleta, bañador, zapatillas, libros, exámenes... Pero es realista: "Veo casi imposible llegar a unos Juegos, porque hay que estar muy centrado en eso. Noya solo hay uno".

Ahora Diego tiene su carrera particular, su meta personal. Su gesto le abrió la puerta para cumplir su sueño de ayudar a su hermano, una persona con un cuerpo de 23 años y una mente de 3. Es un gran niño pequeño que no puede estar solo, muy dependiente y cariñoso". Por él y todos los que padecen síndrome de West nace 'Running for West'.

¿Y cómo se puede ayudar y participar? Desde el 1 de enero hasta el día 31 todo aquel que quiera podrá comprar en web www.runningforwest.org un dorsal solidario con el que ayudará a la Fundación. "Sería precioso que la gente se lo pusiera para andar unos metros o correr unos kilómetros y que se diera cuenta de la gran ayuda que nos está dando. Y si no quieren correr tampoco pasa nada, también nos vale".